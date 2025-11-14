João Pedro brilha nos pênaltis, Brasil bate o Paraguai e avança às oitavas do Mundial Sub-17

Arqueiro defende três cobranças depois do 0 a 0 no tempo normal e ajuda a Seleção a garantir a vaga para encarar a França na próxima fase / Crédito: Jogada 10

Com três defesas do goleiro João Pedro, o Brasil venceu o Paraguai nas penalidades máximas por 5 a 4 pela segunda fase da Copa do Mundo Sub-17. No tempo normal, as seleções empataram por 0 a 0, quando os brasileiros ficaram com um a menos desde os sete do primeiro tempo, com a expulsão de Vitão. Mesmo diante da adversidade, os comandados do técnico Carlos Eduardo Patetuci foram mais perigosos no tempo normal e tiveram um tento anulado. Com o resultado, a Seleção terá pela frente a França, que venceu a Colômbia por 2 a 0, nas oitavas de final. Invictos até aqui, os brasileiros golearam Honduras e Indonésia na primeira fase, enquanto ficaram no empate com Zâmbia.

Expulsão relâmpago Com apenas sete minutos do primeiro tempo, o zagueiro Vitão foi expulso. O árbitro consultou o vídeo, após o pedido dos paraguaios, e advertiu o zagueiro que acertou o cotovelo no rosto do adversário e deixou a Seleção Brasileira com um a menos. Na sequência dos primeiros quarenta e cinco minutos, Kayke cobrou falta com efeito, mas Matías Fernández espalmou para escanteio e afastou o perigo Mesmo com um a menos, o Brasil fez um jogo inteligente e encontrou espaços. Kayke foi o jogador mais perigoso e tentou um gol olímpico, ao assustar novamente o arqueiro paraguaio, ainda na etapa inicial. Em outra boa chegada, Derick puxou contra-ataque e encontrou Kayke em condições de finalizar da entrada da área. No entanto, mais uma vez Matías Fernández impediu o gol. Gol anulado e caminho para as penalidades máximas Na volta do intervalo, Tiaguinho bateu de fora da área e mais uma vez o goleiro do Paraguai fez boa defesa. Por outro lado, o Brasil escapou, por pouco, de sofrer um gol. Isso porque Leo Cristaldo subiu mais que os defensores e, de cabeça, acertou o travessão.

Em rápido contra-ataque, Ruan Pablo acertou o gol e balançou as redes com um chute rasteiro de fora da área. Entretanto, o árbitro consultou o vídeo e enxergou irregularidade na origem da jogada para anular o tento. A partir disso, o Paraguai levou perigo com Aranda, que cabeceou para fora e Mauro Coronel, que mandou à esquerda do gol verde e amarelo. O Brasil ainda assustou com Ângelo, que bateu cruzado pela direita, enquanto faltou força na finalização de Kayke. Por fim, o goleiro João Pedro salvou a seleção com uma grande defesa ao sair da meta de fechar o ângulo. Brasil está nas oitavas Nas cobranças, Ledesma abriu o placar para os paraguaios, mas Luís Eduardo pegou muito embaixo da bola e mandou por cima. Em seguida, Villalba ampliou a vantagem, enquanto Tiaguinho deu uma cavadinha e marcou o primeiro do Brasil. Freyres, por sua vez, deslocou João Pedro e estufou a rede. Já pelo lado brasileiro, o capitão Zé Lucas também bateu bem e deixou o dele.