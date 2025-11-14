Internacional pode escalar Borré contra o Ceará após “fugir” de punição do STJD

Atacante recebeu o cartão vermelho na derrota para o Cruzeiro. Utilização pelo Colorado também depende de volta da Data Fifa no prazo / Crédito: Jogada 10

A semana de preparação do Internacional termina com uma vitória nos tribunais, já que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) isentou o atacante Rafael Borré de punição. O colombiano foi alvo de julgamento na manhã desta sexta-feira (14). Ele sofreu uma denúncia disciplinar, pois recebeu cartão vermelho na derrota para o Cruzeiro pela 21ª rodada do Brasileirão, no dia 23 de agosto. Os auditores optaram pela manutenção somente da suspensão automática, que o jogador já cumpriu. A acusação contra Borré se encaixou no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que especifica irregularidade por jogada violenta. Pelo fato da sanção se limitar à suspensão mínima de uma partida, o centroavante poderá estar em campo no jogo contra o Ceará, na próxima quinta-feira (20).

O departamento jurídico do Colorado fez o convite e o camisa 19 aceitou participar da sessão que ocorreu no STJD, mas de forma remota. Inclusive, Borré participou da audiência com a camisa de treino da seleção da Colômbia em um hotel. Até porque ele está a serviço da equipe nacional, que realizará amistosos no Estados Unidos durante a Data Fifa de novembro. Por sinal, indícios consideram a presença do atacante como crucial para os auditores do Superior Tribunal de Justiça votarem pela manutenção apenas da suspensão automática. Rogério Pasti, representante jurídico do Internacional, também participou do julgamento. Internacional prepara “força-tarefa” para contar com colombianos A utilização de Borré dependerá também de um eventual retorno ao Brasil dentro do prazo que o Inter espera. Afinal, ele está disponível para dois jogos amigáveis contra a Nova Zelândia, neste sábado (15) na Flórida, e, em seguida, diante da Austrália, na próxima terça-feira (18), em Nova Iorque.