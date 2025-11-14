Inter vê avanço na recuperação de Aguirre e projeta volta após quase um mês fora

Lateral-direito argentino retoma atividades com bola no CT Parque Gigante, ainda com limitações, e pode voltar a ser relacionado contra o Ceará

Aguirre, porém, não atua desde a vitória do Inter sobre o Sport, no Beira-Rio, em 19 de outubro, quando sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé direito. Sem jogar há quase um mês, ele segue como desfalque, e a comissão técnica avaliará esse período de inatividade antes de decidir se o lateral tem condições de retomar a titularidade.

O lateral-direito Braian Aguirre avançou no processo de recuperação e deu um passo importante para retornar aos gramados. Na quinta-feira (13), o argentino voltou a trabalhar com bola no CT Parque Gigante, sob supervisão da fisioterapia. Porém, apesar da evolução, as atividades ainda ocorreram com limitações e de forma separada do restante do elenco, o que indica cautela na condução da reabilitação.

Durante sua ausência, Bruno Gomes assumiu a função. Aliás, nos jogos em que Ramón Díaz utilizou um esquema com três zagueiros, o volante e o atacante Vitinho revezaram na ala direita. Se o cronograma de recuperação seguir dentro do previsto, a tendência é que, assim, Aguirre volte ao menos a ser relacionado para o confronto com o Ceará.

Otimismo com evolução do lateral

A melhora de Aguirre, contudo, se tornou mais evidente no início da semana. Mesmo durante o último dia de folga do elenco, na segunda-feira (10), ele esteve no CT para seguir o tratamento. Na ocasião, inclusive, iniciou a transição física do departamento médico para o campo, novamente acompanhado pela equipe de fisioterapia. O jogador deve voltar a treinar na próxima semana.

O Inter volta a campo na quinta-feira (20), às 21h30, contra o Ceará, no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook