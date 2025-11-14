Holanda empata com a Polônia e adia vaga para a Copa do Mundo

Polônia e Holanda fizeram um jogo morno nesta sexta-feira (14), pela 9ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026, e ficaram no empate por 1 a 1 no PGE Narodowy, em Varsóvia. Kaminski abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto Memphis Depay, do Corinthians , buscou o empate no primeiro lance da segunda etapa.

A Holanda poderia ter garantido a classificação antecipada para a Copa do Mundo em caso de vitória sobre os poloneses. No entanto, com o resultado, a seleção joga por um novo empate com a eliminada Lituânia na próxima segunda-feira (17), em casa, às 16h45 (de Brasília), para carimbar o passaporte para o Mundial.

A Polônia, por sua vez, se complicou na busca pela classificação direta. O time precisa vencer Malta fora de casa na última rodada, torcer por uma derrota da Holanda e tirar uma diferença considerável no saldo de gols.

O jogo

O primeiro tempo não teve grandes emoções, mas a Polônia conseguiu ser mais efetiva. Em linda tabela com Lewandowski, Kaminski abriu o placar somente aos 42 minutos e os poloneses levaram a vantagem para o intervalo. A Holanda, por sua vez, teve mais posse de bola, porém não conseguiu criar chances de perigo.

A Holanda voltou com outra postura no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Memphis Depay aproveitou um bate-rebate na área para empurrar a bola para o fundo da rede. A resposta da Polônia foi rápida e Lewandowski desperdiçou uma grande chance na pequena área, em boa defesa do goleiro Verbruggen. No entanto, a partida foi paralisada durante cinco minutos após arremessarem sinalizadores no gramado e, ao retomar o jogo, as equipes caíram de rendimento. Na reta final da partida, a Holanda pressionou em busca da vitória, mas não foi o suficiente para alterar o placar.