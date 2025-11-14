GeTV acirra concorrência com CazéTV e atinge mais de 23 milhões de pessoas em dois meses

Canal esportivo da Globo celebrou com os números de seus primeiros indicadores de desempenho desde a estreia, em agosto

A GeTV atingiu números expressivos nos primeiros indicadores de desempenho do novo canal digital da Globo , lançado em agosto. De acordo com dados do Kantar Ibope, o projeto alcançou 23,5 milhões de pessoas diferentes em seus dois primeiros meses e caminha a passos largos ao objetivo do projeto: consolidar presença sólida entre plataformas e público jovem.

A medição mostra que o segundo mês de operação superou o primeiro em cerca de 80%, inclusive em números nas redes sociais. Somando YouTube, Instagram e TikTok, os perfis ligados ao canal já acumulam cerca de 12 milhões de seguidores — resultado que representa aumento de 26% em relação ao período inicial.

Já o volume total de visualizações, considerando transmissões e postagens do elenco do canal, chegou a 1,2 bilhão.

Desempenho da GeTV no YouTube

Os dados voltados à plataforma despontam como um dos principais vetores do crescimento. Desde a estreia, por exemplo, a página ampliou sua base em 56% e ultrapassou 10 milhões de inscritos. Segundo dados divulgados pela coluna F5, da Folha de S. Paulo, 62% desse público tem até 34 anos.

Em dispositivos únicos, o canal atingiu 55 milhões de usuários e aumentou em 11% no quesito, em comparação entre o mês de lançamento e o seguinte. Além disso, foram registradas mais de 128 milhões de visualizações nas transmissões ao vivo.