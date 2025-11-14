GeTV acirra concorrência com CazéTV e atinge mais de 23 milhões de pessoas em dois meses

GeTV acirra concorrência com CazéTV e atinge mais de 23 milhões de pessoas em dois mesesCanal esportivo da Globo celebrou com os números de seus primeiros indicadores de desempenho desde a estreia, em agosto
A GeTV atingiu números expressivos nos primeiros indicadores de desempenho do novo canal digital da Globo, lançado em agosto. De acordo com dados do Kantar Ibope, o projeto alcançou 23,5 milhões de pessoas diferentes em seus dois primeiros meses e caminha a passos largos ao objetivo do projeto: consolidar presença sólida entre plataformas e público jovem.
A medição mostra que o segundo mês de operação superou o primeiro em cerca de 80%, inclusive em números nas redes sociais. Somando YouTube, Instagram e TikTok, os perfis ligados ao canal já acumulam cerca de 12 milhões de seguidores — resultado que representa aumento de 26% em relação ao período inicial.
Já o volume total de visualizações, considerando transmissões e postagens do elenco do canal, chegou a 1,2 bilhão.
Desempenho da GeTV no YouTube
Os dados voltados à plataforma despontam como um dos principais vetores do crescimento. Desde a estreia, por exemplo, a página ampliou sua base em 56% e ultrapassou 10 milhões de inscritos. Segundo dados divulgados pela coluna F5, da Folha de S. Paulo, 62% desse público tem até 34 anos.
Em dispositivos únicos, o canal atingiu 55 milhões de usuários e aumentou em 11% no quesito, em comparação entre o mês de lançamento e o seguinte. Além disso, foram registradas mais de 128 milhões de visualizações nas transmissões ao vivo.
A transmissão com maior engajamento ocorreu no duelo decisivo entre Racing e Flamengo, pela semifinal da Libertadores, na Argentina. De acordo com YouTube Analytics, ferramenta gerida pelo Google, a classificação rubro-negra à decisão alcançou 16 milhões de visualizações.
Avanço no TikTok e no Instagram
O TikTok apresentou um crescimento acelerado e significativo, com aumento de 74% em relação ao mês de estreia — e 70% dos espectadores na faixa de até 34 anos. Já o avanço no Instagram, apesar de ínfero, também chamou atenção: 56% no período analisado.
A empresa também confirmou uma presença significativa do público jovem em produtos do canal no Globoplay. Consumidores com até 34 anos representam 44% do alcance do projeto na plataforma, repetindo o índice registrado nos primeiros 30 dias após o lançamento.