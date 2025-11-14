Geórgia x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Geórgia x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragemFúria pode cravar classificação para a próxima Copa do Mundo, enquanto Cruzados têm esperança por repescagem das Eliminatórias
Em situações opostas, Geórgia e Espanha fazem duelo neste sábado (15), às 14h (de Brasília), no Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tiblíssi, pelo Grupo E das Eliminatórias da Europa para Copa do Mundo 2026. Os Cruzados miram a vaga para repescagem, enquanto a La Roja pode confirmar a classificação para o Mundial nesta partida.
Onde assistir
A partida entre Geórgia Espanha, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, aliás, terá transmissão do Disney+.
Como chega a Geórgia
A Geórgia vive a situação dramática por vaga na Copa do Mundo. Ocupando a terceira posição, com três pontos, a equipe de Willy Sagnol, afinal, não tem mais chances de classificação direta. A remota esperança, aliás, é alcançar a repescagem. No entanto, precisa vencer seus dois últimos jogos e torcer por duas derrotas da Turquia.
Para o duelo, os Cruzados não terão o atacante Georges Mikautadze e o meia Otar Kakabadze, fora por lesão. A esperança de um resultado histórico recai sobre os ombros de Khvicha Kvaratskhelia, craque do PSG.
Como chega a Espanha
A Espanha chega a Tbilisi com uma campanha impecável e a classificação muito bem encaminhada. Líder isolada do Grupo E com 100% de aproveitamento, a Fúria pode garantir matematicamente sua vaga direta para a Copa nesta rodada. Para isso, precisa de uma vitória simples e torcer para que a Turquia, segunda colocada, não vença a Bulgária. Com um ataque poderoso que marcou 15 gols e uma defesa ainda invicta, a seleção espanhola é a grande favorita.
Dentro de campo, os espanhóis não contam com o jovem Lamine Yamal, cortado por problemas físicos. Apesar disso, a equipe conta com um elenco recheado de estrelas e um estilo de jogo consolidado.
GEÓRGIA x ESPANHA
Eliminatórias Europeias – 5ª rodada
Data-Hora: 15/11/2025 (sábado), às 14h (de Brasília)
Local: Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tiblíssi.
GEÓRGIA: Mamardashvili, Azarovi, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili; Mekvabishvili, Kiteishvili, Gagnidze; Davitashvili, Kvaratskhelia, Zivzivadze. Técnico: Willy Sagnol.
ESPANHA: Simón, Llorente, Huijsen, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Merino, Olmo; Torres, Pino, Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Árbitro: Benoît Bastien (França)
Auxiliares: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu (Ambos França)
VAR: Mathieu Vernice (França)
