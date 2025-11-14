Futuro presidente do Grêmio avalia permanência de Mano Menezes

Com contrato até o fim de 2025, Mano tem futuro incerto no Grêmio, mas técnico é bem avaliado por Odorico Roman

De acordo com o jornalista Diogo Rossi, Mano Menezes é bem avaliado por Odorico Roman, que assume a direção do Grêmio após o fim do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda faltarem cinco rodadas para o final da competição, o futuro presidente do clube já teria Mano como a principal opção para a 2026.

A futura direção do Grêmio já iniciou os trabalhos pensando na próxima temporada. E uma das principais missões de Odorico Roman, eleito presidente do Tricolor , é a definição da situação do técnico Mano Menezes. Afinal, o treinador tem contrato com o clube até o fim de 2025.

A futura direção do Grêmio entende que Mano apresentou sinais positivos durante a temporada e teve o desempenho no Campeonato Brasileiro atrapalhado por uma série de lesões no segundo semestre, principalmente de reforços. Afinal, jogadores como Willian, Balbuena e Marcos Rocha, contratados na última janela, já tiveram problemas com lesões ou fraturas.

Além disso, Mano Menezes também perdeu outros jogadores importantes, como o atacante Braithwaite e Villasanti. A dupla, inclusive, só volta a atuar na próxima temporada.

Mano Menezes está no Grêmio desde o fim de abril. O treinador chegou ao clube após a demissão de Gustavo Quinteros. Desde então, o técnico comandou o Tricolor em 34 partidas, com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Neste período, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA e caiu nos play-offs da Copa Sul-Americana para o Alianza Lima, do Peru. No Campeonato Brasileiro, o time gaúcho é o 14º colocado, com 40 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

Mano pode ter de renovação automática com o Grêmio

Ainda com o futuro incerto no clube, Mano Menezes pode até ter o seu contrato renovado de forma automática para a próxima temporada. No entanto, para isso, o Tricolor precisaria se classificar para a Copa Libertadores. Inclusive, até mesmo uma vaga nas fases prévias da competição já abriria a possibilidade da renovação automática.