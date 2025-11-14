Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Futuro presidente do Grêmio avalia permanência de Mano Menezes

Futuro presidente do Grêmio avalia permanência de Mano Menezes

Com contrato até o fim de 2025, Mano tem futuro incerto no Grêmio, mas técnico é bem avaliado por Odorico Roman
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A futura direção do Grêmio já iniciou os trabalhos pensando na próxima temporada. E uma das principais missões de Odorico Roman, eleito presidente do Tricolor, é a definição da situação do técnico Mano Menezes. Afinal, o treinador tem contrato com o clube até o fim de 2025.

De acordo com o jornalista Diogo Rossi, Mano Menezes é bem avaliado por Odorico Roman, que assume a direção do Grêmio após o fim do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda faltarem cinco rodadas para o final da competição, o futuro presidente do clube já teria Mano como a principal opção para a 2026.

A futura direção do Grêmio entende que Mano apresentou sinais positivos durante a temporada e teve o desempenho no Campeonato Brasileiro atrapalhado por uma série de lesões no segundo semestre, principalmente de reforços. Afinal, jogadores como Willian, Balbuena e Marcos Rocha, contratados na última janela, já tiveram problemas com lesões ou fraturas.

Além disso, Mano Menezes também perdeu outros jogadores importantes, como o atacante Braithwaite e Villasanti. A dupla, inclusive, só volta a atuar na próxima temporada.

Mano Menezes está no Grêmio desde o fim de abril. O treinador chegou ao clube após a demissão de Gustavo Quinteros. Desde então, o técnico comandou o Tricolor em 34 partidas, com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Neste período, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA e caiu nos play-offs da Copa Sul-Americana para o Alianza Lima, do Peru. No Campeonato Brasileiro, o time gaúcho é o 14º colocado, com 40 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

Mano pode ter de renovação automática com o Grêmio

Ainda com o futuro incerto no clube, Mano Menezes pode até ter o seu contrato renovado de forma automática para a próxima temporada. No entanto, para isso, o Tricolor precisaria se classificar para a Copa Libertadores. Inclusive, até mesmo uma vaga nas fases prévias da competição já abriria a possibilidade da renovação automática.

No entanto, este parece um cenário pouco provável no momento. Com cinco rodadas pela frente, o Grêmio tem 11 pontos a menos que o Fluminense, atual sétimo colocado. Mas este cenário pode mudar caso abra uma oitava vaga para a competição. Afinal, o Tricolor está cinco pontos atrás do São Paulo, oitavo colocado do Brasileiro.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar