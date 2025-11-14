Furia brilha nos shootouts, bate a G3x e conquista a Kings Cup Brasil

Com brilho do goleiro Victão, equipe de Neymar e Cris Guedes vence novamente a competição e vai ao México brigar pelo título continental

A final começou em ritmo acelerado. No fim do escalonado, Kelvin Oliveira abriu o placar para o G3X após driblar o goleiro Victão. O artilheiro chegou a assustar ao sentir o joelho na jogada, mas se recuperou rapidamente. No período do gol duplo, o G3X vacilou na marcação e Tambinha apareceu sozinho na área para virar o jogo, levando o placar de 2 a 1 para a segunda etapa.

A decisão da Kings Cup Brasil teve todos os ingredientes que um clássico poderia oferecer: virada, tensão, golaços e uma disputa de shootouts digna de final. A Furia venceu o G3X por3 a 1 nas penalidades, após empate em 4 a 4 no tempo regulamentar, e conquistou o título da competição, garantindo também a vaga para a Kings Cup America , que será disputada no México na próxima sexta-feira (21/11).

Furia cresce no segundo tempo, mas G3X reage na base da raça

O dado escolheu pela terceira vez no dia o 3×3, e a Furia soube aproveitar o espaço. Faltando segundos para o fim da etapa, Leleti driblou Barata e ampliou a vantagem. Logo depois, Cris Guedes converteu o pênalti presidente, colocando 4 a 1 no placar. A Furia ainda teve chance de ampliar, mas Lipão desperdiçou seu penal, o que reacendeu o G3X. Em menos de um minuto, TH e Kelvin marcaram gols relâmpagos e diminuíram para 4 a 3. O jogo passou a ficar mais estudado, até que Gaules empatou no seu pênalti do presidente, levando a decisão para os shootouts.

Shootouts eletrizantes e título da Kings Cup Brasil vai pra Furia

Nas penalidades, o início foi tenso: Jeffinho e Messias perderam as primeiras cobranças. Leleti, com muita categoria, driblou Barata e abriu o placar para a Furia. Na sequência, Victão defendeu o chute de Chaveirinho, mas se adiantou. Contudo, na repetição, o goleiro voltou a brilhar, defendeu novamente e colocou a Furia em vantagem. Ryan Lima acertou o ângulo, enquanto Andreas parou em um belo esquadro de Victão. Coube a Lipão, mais uma vez decisivo, ampliar. Na última cobrança, Victão pegou o chute de João Guimarães e garantiu o título da Kings Cup Brasil.

Kings Cup Brasil foi, agora é a América

Com a conquista, a Furia enfrenta na próxima sexta-feira (21/11) o campeão da Kings Cup Mexico, na Cidade do México, em duelo que define a vaga direta no próximo Mundial de Clubes da Kings League.

