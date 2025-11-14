Fora dos planos do Vasco para 2026, Paulinho recebe sondagens

Em final de contrato com o Cruz-Maltino, volante entra na mira de clubes da Ásia. Nos últimos quatro meses, o jogador disputou apenas um jogo / Crédito: Jogada 10

Sem jogar desde setembro e com contrato até o final do ano, Paulinho vive seus últimos momentos no Vasco. A diretoria ainda não procurou o jogador para renovar o vínculo e, por isso, ele já busca um novo clube para 2026. Diante desse cenário, Paulinho tende a voltar ao futebol asiático. O volante já atuou por Al-Shabab e Al-Fayha, ambos da Arábia Saudita, e o mercado saudita, inclusive, já sondou o atleta. Além disso, um clube dos Emirados Árabes fez uma consulta no meio do ano e pode retomar o contato em breve.