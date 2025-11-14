Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fora dos planos do Vasco para 2026, Paulinho recebe sondagens

Em final de contrato com o Cruz-Maltino, volante entra na mira de clubes da Ásia. Nos últimos quatro meses, o jogador disputou apenas um jogo
Sem jogar desde setembro e com contrato até o final do ano, Paulinho vive seus últimos momentos no Vasco. A diretoria ainda não procurou o jogador para renovar o vínculo e, por isso, ele já busca um novo clube para 2026.

Diante desse cenário, Paulinho tende a voltar ao futebol asiático. O volante já atuou por Al-Shabab e Al-Fayha, ambos da Arábia Saudita, e o mercado saudita, inclusive, já sondou o atleta. Além disso, um clube dos Emirados Árabes fez uma consulta no meio do ano e pode retomar o contato em breve.

De qualquer forma, Paulinho não continuará no Vasco. O volante não conseguiu recuperar o bom futebol depois da grave lesão no joelho direito, que o afastou das competições durante todo o ano passado.

Vale lembrar que, antes mesmo da chegada de Fernando Diniz, Paulinho alternava entre a titularidade e o banco de reservas. Depois disso, com o atual treinador, ele entrou em campo apenas uma vez nos últimos quatro meses. Essa única participação ocorreu no empate com o Ceará, quando o jogador entrou aos 41 minutos do segundo tempo.

Ao longo da temporada, Paulinho disputou 25 jogos em 2025 — 10 como titular —, marcou um gol e deu uma assistência. Por fim, muitos torcedores lamentam a queda de rendimento do volante e recordam, com carinho, suas atuações de destaque na campanha que livrou o Vasco do rebaixamento, em 2023.

