Fora dos planos do Vasco para 2026, Paulinho recebe sondagens

Fora dos planos do Vasco para 2026, Paulinho recebe sondagensEm final de contrato com o Cruz-Maltino, volante entra na mira de clubes da Ásia. Nos últimos quatro meses, o jogador disputou apenas um jogo
Sem jogar desde setembro e com contrato até o final do ano, Paulinho vive seus últimos momentos no Vasco. A diretoria ainda não procurou o jogador para renovar o vínculo e, por isso, ele já busca um novo clube para 2026.
Diante desse cenário, Paulinho tende a voltar ao futebol asiático. O volante já atuou por Al-Shabab e Al-Fayha, ambos da Arábia Saudita, e o mercado saudita, inclusive, já sondou o atleta. Além disso, um clube dos Emirados Árabes fez uma consulta no meio do ano e pode retomar o contato em breve.
De qualquer forma, Paulinho não continuará no Vasco. O volante não conseguiu recuperar o bom futebol depois da grave lesão no joelho direito, que o afastou das competições durante todo o ano passado.
Vale lembrar que, antes mesmo da chegada de Fernando Diniz, Paulinho alternava entre a titularidade e o banco de reservas. Depois disso, com o atual treinador, ele entrou em campo apenas uma vez nos últimos quatro meses. Essa única participação ocorreu no empate com o Ceará, quando o jogador entrou aos 41 minutos do segundo tempo.
Ao longo da temporada, Paulinho disputou 25 jogos em 2025 — 10 como titular —, marcou um gol e deu uma assistência. Por fim, muitos torcedores lamentam a queda de rendimento do volante e recordam, com carinho, suas atuações de destaque na campanha que livrou o Vasco do rebaixamento, em 2023.