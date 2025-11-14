Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense terá 2ª temporada com mais jogos no século

Fluminense terá 2ª temporada com mais jogos no século

Tricolor, que participou de cinco competições em 2025, só ficará atrás do ano de 2002, quando o time fez incríveis 85 partidas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense chegará a segunda temporada com mais partidas no século XXI. Com o Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial de Clubes, o Tricolor pode atingir 81 jogos ao todo ao fim de 2025. No pior das hipóteses, o clube carioca terá ao menos 79 partidas na temporada. Mesmo assim, já supera a marca das últimas três temporadas.

No momento, o Fluminense já entrou em campo 72 vezes em 2025. Como tem mais sete jogos, sendo cinco rodadas do Brasileirão e mais os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, esse número terminará, no mínimo, em 79. Entretanto, o time oode chegar a 81 se o Flu conquistar a vaga para a decisão do torneio. O adversário, aliás, será Cruzeiro ou Corinthians. Este número poderia ser maior caso não fosse eliminado na Sul-Americana.

Entre os brasileiros, o Tricolor carioca só fica atrás do Bahia. Finalista e campeão no Baianão e na Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço é o clube do Brasileirão com mais jogos na temporada. Além dos dois torneios e da Série A, o Esquadrão de Aço participou da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Com o Brasileirão em andamento, o time de Rogério Ceni terá mais cinco compromissos pela frente e fechará o ano com 80 confrontos.

O time, assim, tenta equilibrar desempenho e descanso. Após o empate com o Cruzeiro, o elenco ganhou alguns dias de folga antes de retomar os treinos na última quarta (12), focando na preparação para o clássico contra o Flamengo, no dia 19, pelo Brasileirão.

2002 histórico do Fluminense

No século inteiro, o único ano em que o Fluminense teve mais jogos foi em 2002, com 85 partidas. Naquel ano, o Tricolor foi campeão carioca, batendo o Americano-RJ na decisão. Além disso, o time carioca foi semifinalista do Campeonato Brasileiro, mas caiu para o Corinthians, que perdeu para o Santos na final. O Brasileirão, aliás, foi disputado por 26 clubes, mas em turno único, com 25 rodadas, classificando os oito primeiros para as quartas de final.

Além disso, o Fluminense ainda chegou às quartas de final da Copa do Brasil, mas caiu para o Brasiliense-DF, que por sua vez foi vice do Corinthians na decisão do título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar