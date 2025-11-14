Fluminense terá 2ª temporada com mais jogos no século

Tricolor, que participou de cinco competições em 2025, só ficará atrás do ano de 2002, quando o time fez incríveis 85 partidas

No momento, o Fluminense já entrou em campo 72 vezes em 2025. Como tem mais sete jogos, sendo cinco rodadas do Brasileirão e mais os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, esse número terminará, no mínimo, em 79. Entretanto, o time oode chegar a 81 se o Flu conquistar a vaga para a decisão do torneio. O adversário, aliás, será Cruzeiro ou Corinthians. Este número poderia ser maior caso não fosse eliminado na Sul-Americana.

O Fluminense chegará a segunda temporada com mais partidas no século XXI. Com o Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial de Clubes, o Tricolor pode atingir 81 jogos ao todo ao fim de 2025. No pior das hipóteses, o clube carioca terá ao menos 79 partidas na temporada. Mesmo assim, já supera a marca das últimas três temporadas.

Entre os brasileiros, o Tricolor carioca só fica atrás do Bahia. Finalista e campeão no Baianão e na Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço é o clube do Brasileirão com mais jogos na temporada. Além dos dois torneios e da Série A, o Esquadrão de Aço participou da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Com o Brasileirão em andamento, o time de Rogério Ceni terá mais cinco compromissos pela frente e fechará o ano com 80 confrontos.

O time, assim, tenta equilibrar desempenho e descanso. Após o empate com o Cruzeiro, o elenco ganhou alguns dias de folga antes de retomar os treinos na última quarta (12), focando na preparação para o clássico contra o Flamengo, no dia 19, pelo Brasileirão.

2002 histórico do Fluminense

No século inteiro, o único ano em que o Fluminense teve mais jogos foi em 2002, com 85 partidas. Naquel ano, o Tricolor foi campeão carioca, batendo o Americano-RJ na decisão. Além disso, o time carioca foi semifinalista do Campeonato Brasileiro, mas caiu para o Corinthians, que perdeu para o Santos na final. O Brasileirão, aliás, foi disputado por 26 clubes, mas em turno único, com 25 rodadas, classificando os oito primeiros para as quartas de final.

Além disso, o Fluminense ainda chegou às quartas de final da Copa do Brasil, mas caiu para o Brasiliense-DF, que por sua vez foi vice do Corinthians na decisão do título.