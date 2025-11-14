Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense renova contrato de promessa da base com multa milionária

Gabriel Renan, do sub-20 do Tricolor, tem vínculo até dezembro de 2028: "Espero que eu possa continuar conquistando grandes coisas"
O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (14/11), a renovação de contrato do volante Gabriel Renan, do sub-20 tricolor, até o fim de dezembro de 2028. Penúltimo jogador titular da “Esquadrilha 07” fez novo acordo e terá um multa rescisória de R$ 370 milhões.

“Sempre foi meu sonho de criança fazer parte de um clube do tamanho do Fluminense, então é uma sensação inexplicável dar continuidade a essa história. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família, que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Espero que eu possa continuar conquistando grandes coisas com a camisa tricolor e marcar meu nome nesse clube enorme”, declarou o expoente da Esquadrilha 07.

Com isso, 1uase todos os jogadores titulares da geração de 2007 têm contratos pelo menos até 31 de dezembro de 2028. A exceção, afinal, é o atacante Matheus Reis, que sofreu uma lesão grave no joelho em 2024 e ainda não teve o vínculo estendido. Ele, aliás, já faz parte do elenco profissional e voltou aos treinos no CT Carlos Castilho.

Gabriel Renan, de 18 anos, chegou ao Tricolor em 2021, quando tinha apenas 14. O campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 de 2024 estreou entre os juniores, em 2025, com o título do Torneio OPG Sub-20, além do da série prata da Copa Mitad del Mundo Sub-18, no Equador.

