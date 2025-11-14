Fluminense renova contrato de promessa da base com multa milionária

O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (14/11), a renovação de contrato do volante Gabriel Renan, do sub-20 tricolor, até o fim de dezembro de 2028. Penúltimo jogador titular da “Esquadrilha 07” fez novo acordo e terá um multa rescisória de R$ 370 milhões.

“Sempre foi meu sonho de criança fazer parte de um clube do tamanho do Fluminense, então é uma sensação inexplicável dar continuidade a essa história. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família, que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Espero que eu possa continuar conquistando grandes coisas com a camisa tricolor e marcar meu nome nesse clube enorme”, declarou o expoente da Esquadrilha 07.