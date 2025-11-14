Fluminense renova contrato de promessa da base com multa milionária

Fluminense renova contrato de promessa da base com multa milionáriaGabriel Renan, do sub-20 do Tricolor, tem vínculo até dezembro de 2028: "Espero que eu possa continuar conquistando grandes coisas"
O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (14/11), a renovação de contrato do volante Gabriel Renan, do sub-20 tricolor, até o fim de dezembro de 2028. Penúltimo jogador titular da “Esquadrilha 07” fez novo acordo e terá um multa rescisória de R$ 370 milhões.
“Sempre foi meu sonho de criança fazer parte de um clube do tamanho do Fluminense, então é uma sensação inexplicável dar continuidade a essa história. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família, que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Espero que eu possa continuar conquistando grandes coisas com a camisa tricolor e marcar meu nome nesse clube enorme”, declarou o expoente da Esquadrilha 07.
Com isso, 1uase todos os jogadores titulares da geração de 2007 têm contratos pelo menos até 31 de dezembro de 2028. A exceção, afinal, é o atacante Matheus Reis, que sofreu uma lesão grave no joelho em 2024 e ainda não teve o vínculo estendido. Ele, aliás, já faz parte do elenco profissional e voltou aos treinos no CT Carlos Castilho.
Gabriel Renan, de 18 anos, chegou ao Tricolor em 2021, quando tinha apenas 14. O campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 de 2024 estreou entre os juniores, em 2025, com o título do Torneio OPG Sub-20, além do da série prata da Copa Mitad del Mundo Sub-18, no Equador.
