Flaco López entra no fim pela Argentina e aumenta chance de reforçar o Palmeiras

Flaco López entra no fim pela Argentina e aumenta chance de reforçar o PalmeirasVerdão fretou um avião para o atacante retornar ao Brasil o quanto antes para poder enfrentar o Santos neste sábado, pelo Brasileirão
O atacante Flaco López participou apenas dos minutos finais da vitória da Argentina sobre Angola por 2 a 0, em amistoso realizado em Luanda, nesta sexta-feira (14). Dessa maneira, cresce a esperança de o jogador estar à disposição do Palmeiras para o clássico contra o Santos, às 21h (de Brasília) deste sábado.
Flaco entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo. Ele foi chamado pelo técnico Lionel Scaloni e substituiu Lautaro Martínez, autor de um dos gols da Argentina no confronto.
Como os hermanos não têm outro amistoso programado para esta Data Fifa, os jogadores receberam a liberação da comissão técnica para retornarem as suas equipes. Assim, o Palmeiras fretou um avião para que Flaco López volte ao Brasil o mais rápido possível. O jogador deve chegar em São Paulo neste sábado.
Ele passará por uma bateria de testes com o Núcleo de Saúde e Performance para saber se terá condições de figurar na lista de relacionados do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida vale a liderança da competição. Afinal, o Palmeiras lidera com os mesmos 68 pontos do Flamengo, que também joga neste sábado, contra o Sport. O Alviverde leva vantagem por ter uma vitória a mais.