Fla-Flu termina sem gols no jogo de ida da final do Carioca Feminino

Esta é a edição com a maior premiação no Campeonato Carioca Feminino. Ao todo, R$ 100 mil serão divididos entre as quatro melhores equipes. Dessa forma, o campeão embolsa R$ 50 mil do montante, enquanto o vice-campeão recebe R$ 30 mil. Já os outros R$ 20 mil serão divididos entre Botafogo e Vasco, que foram eliminados na semifinal.

No primeiro jogo da final do Carioca Feminino, Fluminense e Flamengo não tiraram o zero do placar. Assim como no ano passado, as equipes protagonizaram um clássico bastante equilibrado. Dessa forma, a partida terminou empatada sem gols, nesta sexta-feira (14), no Moça Bonita. A dupla Fla-Flu volta a se enfrentar na próxima sexta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Luso-Brasileiro.

Primeiro Fla-Flu da decisão termina empatado sem gols

Assim como no ano passado quando protagonizaram dois jogos equilibrados, a decisão deste ano também começou com muito equilíbrio. Assim, o protagonismo foi revezado no primeiro tempo. O Flamengo começou melhor e criou uma grande chance logo aos três minutos com Jucinara. Contudo, Claudia se esticou toda e fez uma grande defesa.

Depois da pressão inicial do Flamengo, o Fluminense conseguiu equilibrar as ações e gostou do jogo. Assim, as Guerreiras do Fluzão criaram a sua chance mais perigosa aos 16 minutos, quando Lelê invadiu a área e bateu com perigo para a defesa de Vivi Holzel. Entretanto, no fim das contas, nenhuma equipe tirou o zero do placar no primeiro tempo.

O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Dessa forma, controlou as ações nos primeiros 20 minutos, ditou o ritmo do jogo e criou as melhores chances. Pelo alto, Jucinara levou perigo mais uma vez, aos nove, mas parou nas mãos de Claudia. Contudo, o Fluminense conseguiu reagir por volta dos 20, e levou perigo em chute de Lelê dentro da área, mas Vivi Holzel defendeu.

Após a parada técnica, o jogo ficou mais truncado. Afinal, as equipes diminuíram o ritmo depois das mudanças e não conseguiram criar tantas oportunidades como no início da partida. O Fluminense tentou explorar os contra-ataques, principalmente com o talento da meia Raquel Fernandes, mas o Flamengo conseguiu neutralizar bem as ações. Assim, o Fla-Flu terminou empatado sem gols.