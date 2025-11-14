Filho de ex-jogador de time espanhol é preso como líder de grande rede de tráfico

Filho de ex-jogador de time espanhol é preso como líder de grande rede de tráficoStefan Milojevic comandava uma organização influente do narcotráfico na região; operação policial apreendeu quase três toneladas de drogas
As autoridades espanholas prenderam, nesta quinta-feira, Stefan Milojevic, filho do ex-jogador sérvio Goran Milojevic, do Mallorca. De acordo com o jornal El Español, o homem de 34 anos chefiava uma das organizações de tráfico de drogas mais influentes em atuação nas Ilhas Baleares.
A investigação, que vinha sendo planejada há dois anos, avançou para uma megaoperação que resultou na prisão de outras 12 pessoas. Além disso, a polícia apreendeu 687 quilos de cocaína e 2.500 quilos de haxixe, números considerados impressionantes pelos investigadores. Agora, Stefan responde por tráfico de drogas, tráfico de armas, suborno e participação em organização criminosa.
Antes de se envolver com o crime, Milojevic iniciou a carreira nas categorias de base do Mallorca, onde atuou entre 1992 e 1995. Ele ainda tentou seguir no futebol profissional, passando por países como Sérvia e Escócia, mas sem destaque. Em seguida, o atleta de 1,93m tentou a sorte nas artes marciais e chegou a competir em eventos de MMA, porém sem alcançar destaque.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente