Filho de ex-jogador de time espanhol é preso como líder de grande rede de tráfico

As autoridades espanholas prenderam, nesta quinta-feira, Stefan Milojevic, filho do ex-jogador sérvio Goran Milojevic, do Mallorca. De acordo com o jornal El Español, o homem de 34 anos chefiava uma das organizações de tráfico de drogas mais influentes em atuação nas Ilhas Baleares.

A investigação, que vinha sendo planejada há dois anos, avançou para uma megaoperação que resultou na prisão de outras 12 pessoas. Além disso, a polícia apreendeu 687 quilos de cocaína e 2.500 quilos de haxixe, números considerados impressionantes pelos investigadores. Agora, Stefan responde por tráfico de drogas, tráfico de armas, suborno e participação em organização criminosa.