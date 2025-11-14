Familiar atira ovos em ex-presidente da federação espanhola de futebol durante evento

Familiar atira ovos em ex-presidente da federação espanhola de futebol durante eventoCondenado por agressão sexual, Luis Rubiales estava no palco para falar sobre o lançamento do livro com sua versão do "caso Hermoso"
Um tumulto marcou o lançamento do livro “Matem Rubiales”, de Luis Rubiales, nessa quinta-feira (13), no espaço Eventize, em Madrid. Condenado por agressão sexual, o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se tornou alvo de três ovos arremessados por um homem que invadiu o evento — posteriormente revelado como familiar do ex-dirigente.
Imagens que circulam n o X mostram o momento em que o agressor entra na sala gritando “canalhas” antes de lançar os ovos em direção ao ex-dirigente. Rubiales se desviou do ataque e tentou confrontar o homem, mas acabou impedido por testemunhas. A polícia, então, retirou o invasor do local e permitiu a continuidade da cerimônia.
Pouco depois da confusão, Rubiales revelou que reconheceu imediatamente o agressor: tratava-se de seu próprio tio, irmão mais novo de seu pai. O homem também se chama Luis Rubiales e, segundo o ex-dirigente, “sempre foi um encrenqueiro”.
A polícia identificou o homem como Luis Rubén Rubiales López e o deteve por danos materiais. Isso porque um biombo avaliado em 20 mil euros ficou destruído durante o ataque, que resultou na ação.
Mesmo após o ataque, Rubiales manteve a programação de apresentação do livro. Com o agressor já sob custódia policial, o lançamento seguiu até o fim, sem novos incidentes registrados.
O tio de Luis Rubiales, também chamado Luis Rubiales, foi detido após atirar ovos no ex-presidente da federação espanhola no lançamento de seu livro. pic.twitter.com/BNtJM01W6a
— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 13, 2025
Condenação e contexto do livro
O livro reúne mais de 500 páginas, com fotografias e cinquenta documentos nos quais o ex-jogador sustenta a tese de conspiração midiática e política contra ele. Rubiales associa essa suposta perseguição à sua saída da federação após a condenação por agressão sexual pelo beijo forçado em Jenni Hermoso na final da Copa do Mundo Feminina, em 2023.
A Justiça espanhola o condenou em duas instâncias ao pagamento de uma multa de 12,5 mil dólares. Além disso, ele segue proibido pela FIFA de atuar em cargos ligados ao futebol até 2026, em razão do chamado “caso Hermoso”.