Familiar atira ovos em ex-presidente da federação espanhola de futebol durante evento

Condenado por agressão sexual, Luis Rubiales estava no palco para falar sobre o lançamento do livro com sua versão do "caso Hermoso"

Um tumulto marcou o lançamento do livro “Matem Rubiales”, de Luis Rubiales, nessa quinta-feira (13), no espaço Eventize, em Madrid. Condenado por agressão sexual , o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se tornou alvo de três ovos arremessados por um homem que invadiu o evento — posteriormente revelado como familiar do ex-dirigente.

Imagens que circulam n o X mostram o momento em que o agressor entra na sala gritando “canalhas” antes de lançar os ovos em direção ao ex-dirigente. Rubiales se desviou do ataque e tentou confrontar o homem, mas acabou impedido por testemunhas. A polícia, então, retirou o invasor do local e permitiu a continuidade da cerimônia.

Pouco depois da confusão, Rubiales revelou que reconheceu imediatamente o agressor: tratava-se de seu próprio tio, irmão mais novo de seu pai. O homem também se chama Luis Rubiales e, segundo o ex-dirigente, “sempre foi um encrenqueiro”.

A polícia identificou o homem como Luis Rubén Rubiales López e o deteve por danos materiais. Isso porque um biombo avaliado em 20 mil euros ficou destruído durante o ataque, que resultou na ação.

Mesmo após o ataque, Rubiales manteve a programação de apresentação do livro. Com o agressor já sob custódia policial, o lançamento seguiu até o fim, sem novos incidentes registrados.