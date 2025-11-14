Ex-técnico da Espanha critica comportamento de Lamine Yamal: “Não vai durar muito”

Javier Clemente, que comandou a Fúria nas Copas de 1994 e 1998, analisa momento da carreira de jovem e pede mudança na vida pessoal

“Como jogador ele é muito bom, mas o problema é que se em sua vida pessoal não leva um comportamento correto como esportista, não vai durar muito. Isso está claro. Não vão permitir”, afirmou.

Comandante da Espanha nas Copas do Mundo de 1994 e 1998, Javier Clemente fez duras críticas ao comportamento de Lamine Yamal. Afinal, na visão do ex-treinador, o jovem craque do Barcelona precisa repensar a vida pessoal para não se perder de vez na carreira.

“Ele faz coisas brilhantes, mas os rivais já sabem como ele joga, sabem como vê-lo. Sabem que ele é um dos jogadores que não se pode deixar jogar, porque tem tanta qualidade que pode fazer muitas coisas. Terá marcações e vigilâncias muito especiais”, completou Clemente.

Recentemente, a Federação Espanhola anunciou que o atacante foi desconvocado depois de o Barcelona realizar um tratamento no jogador sem comunicar à entidade. Algo que aumentou ainda mais o atrito da seleção com o clube catalão sobre o momento físico do atleta.

Sem Yamal, a Espanha volta a campo neste sábado (15) pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. A equipe enfrenta a Geórgia às 14h (de Brasília) e pode garantir a classificação para o Mundial nesta partida.