Ex-Fluminense, Arias sofre em início na Premier League

Com grande desempenho pelo Tricolor, colombiano tem dificuldades para se adaptar no Wolverhampton, da Inglaterra / Crédito: Jogada 10

Jhon Arias ainda não conseguiu atingir o seu melhor desempenho na Premier League. Aliás, muito longe disso. O ex-jogador do Fluminense não participou de gols pelo Wolverhampton e ainda vê o clube na luta contra o rebaixamento na próxima temporada. Afinal, os Wolves ocupam a última posição, com apenas dois pontos em 11 jogos pelo Campeonato Inglês. O colombiano participou de 12 partidas em 2025, sendo nove como titular. Entretanto, Jhon Arias não conseguiu balançar as redes ou distribuir assistência em 720 minutos em campo. Contratado em julho, o colombiano estufou a rede apenas no amistoso com o Girona, da Espanha, e chegou ao clube por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), vindo do Tricolor.