Ex-Fluminense, Arias sofre em início na Premier League

Ex-Fluminense, Arias sofre em início na Premier LeagueCom grande desempenho pelo Tricolor, colombiano tem dificuldades para se adaptar no Wolverhampton, da Inglaterra
Jhon Arias ainda não conseguiu atingir o seu melhor desempenho na Premier League. Aliás, muito longe disso. O ex-jogador do Fluminense não participou de gols pelo Wolverhampton e ainda vê o clube na luta contra o rebaixamento na próxima temporada. Afinal, os Wolves ocupam a última posição, com apenas dois pontos em 11 jogos pelo Campeonato Inglês.
O colombiano participou de 12 partidas em 2025, sendo nove como titular. Entretanto, Jhon Arias não conseguiu balançar as redes ou distribuir assistência em 720 minutos em campo. Contratado em julho, o colombiano estufou a rede apenas no amistoso com o Girona, da Espanha, e chegou ao clube por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), vindo do Tricolor.
A adaptação parecia que seria algo natural e mais facilmente por conta do volante André, que foi companheiro de equipe no Fluminense. Além dele, João Gomes, que jogou pelo Flamengo, também seria um facilitador. Fora de campo, o técnico Vitor Pereira, ex-Flamengo, também poderia facilitar o ambiente por já conhecer o atleta do futebol brasileiro.
No momento, Arias quer encerrar a temporada na Inglaterra. Caso o Wolverhampton seja rebaixado para Championship, o meia-atacante tende a procurar um novo clube. A prioridade, entretanto, é seguir no mercado europeu. Se pensar em volta ao Brasil, o Fluminense certamente será a preferência do colombiano.
Antes de se transferir para a Inglaterra em julho de 2025, Arias brilhou no Fluminense, onde disputou 229 partidas, marcou 47 gols e deu 55 assistências. Sua passagem pelo Tricolor incluiu a conquista da Copa Libertadores de 2023 e o vice-campeonato no Mundial de Clubes no mesmo ano.