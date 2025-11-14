Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Fluminense, Arias sofre em início na Premier League

Ex-Fluminense, Arias sofre em início na Premier League

Com grande desempenho pelo Tricolor, colombiano tem dificuldades para se adaptar no Wolverhampton, da Inglaterra
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Jhon Arias ainda não conseguiu atingir o seu melhor desempenho na Premier League. Aliás, muito longe disso. O ex-jogador do Fluminense não participou de gols pelo Wolverhampton e ainda vê o clube na luta contra o rebaixamento na próxima temporada. Afinal, os Wolves ocupam a última posição, com apenas dois pontos em 11 jogos pelo Campeonato Inglês.

O colombiano participou de 12 partidas em 2025, sendo nove como titular. Entretanto, Jhon Arias não conseguiu balançar as redes ou distribuir assistência em 720 minutos em campo. Contratado em julho, o colombiano estufou a rede apenas no amistoso com o Girona, da Espanha, e chegou ao clube por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), vindo do Tricolor.

A adaptação parecia que seria algo natural e mais facilmente por conta do volante André, que foi companheiro de equipe no Fluminense. Além dele, João Gomes, que jogou pelo Flamengo, também seria um facilitador. Fora de campo, o técnico Vitor Pereira, ex-Flamengo, também poderia facilitar o ambiente por já conhecer o atleta do futebol brasileiro.

No momento, Arias quer encerrar a temporada na Inglaterra. Caso o Wolverhampton seja rebaixado para Championship, o meia-atacante tende a procurar um novo clube. A prioridade, entretanto, é seguir no mercado europeu. Se pensar em volta ao Brasil, o Fluminense certamente será a preferência do colombiano.

Antes de se transferir para a Inglaterra em julho de 2025, Arias brilhou no Fluminense, onde disputou 229 partidas, marcou 47 gols e deu 55 assistências. Sua passagem pelo Tricolor incluiu a conquista da Copa Libertadores de 2023 e o vice-campeonato no Mundial de Clubes no mesmo ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar