Entenda os argumentos da defesa que conseguiu reverter pena de Bruno Henrique, do Flamengo

Atacante vê punição de 12 partidas ser revertida em multa de R$ 100 mil e está liberado para atuar na sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

A defesa do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, conseguiu a liberação do atleta nesta reta final de temporada. Afinal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) havia suspendido o atacante por 12 partidas, que atuava sob efeito suspensivo. Mas depois do julgamento desta quinta-feira (13), o rubro-negro celebrou a conversão da suspensão em apenas uma multa de R$ 100 mil e poderá estar em campo diante do Sport. De acordo com o advogado do clube, Michel Assef, o cartão amarelo não foi prejudicial à equipe carioca, Com isso, não poderia enquadrá-lo nos artigos mais pesados, segundo informações do portal “ge”. No julgamento, foram seis votos para multa de R$ 100 mil (punido no artigo 191), dois para suspensão de 270 dias com multa de R$ 75 mil e um mantendo a decisão de primeira instância.