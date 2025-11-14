Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domitila Becker fica pistola com Juca Kfouri após comentário machista

Episódio ocorreu durante debate sobre a relação entre Vini Jr e a influenciadora Virginia
Um climão tomou conta do programa “Fim de Papo”, do UOL, nesta quinta-feira (13). Durante a pauta sobre o relacionamento entre o atacante Vini Jr e a influenciadora Virginia, a comentarista Domitila Becker ficou pistola com um comentário machista de Juca Kfouri. Afinal, o jornalista afirmou que o assunto era “coisa de mulher”.

“Vou perder o amigo e não perco a piada. Essa pauta é para Domi (Becker), para Milly (Lacombe) ou para Luiza (Oliveira), entendeu? Isso é uma pauta para mulher repórter, jamais para um homem repórter. Elas farão muito melhor do que você”, disse Juca Kfouri.

Porém, o comentário do jornalista gerou incômodo. Assim, Domitila Becker repreendeu Juca Kfouri ao vivo.

“Juca, eu te admiro muito, mas não posso deixar passar essa, cara. Eu achei muito ruim sua piada. É por causa de piadas machistas como essa que a gente vê tantos feminicídios, tanto preconceito e machismo”, afirmou.

Juca Kfouri tentou interromper e contornar a situação, mas Domitila continuou.

“Ao contrário de alguns colegas nossos, eu não vou reclamar de você para a chefia, porque eu jamais faria isso. E como você fez a piada ao vivo, eu me sinto no direito de terminar este programa falando que eu me senti incomodada e não é a primeira vez que isso acontece”, completou.

