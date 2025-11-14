Domitila Becker fica pistola com Juca Kfouri após comentário machista

Episódio ocorreu durante debate sobre a relação entre Vini Jr e a influenciadora Virginia

Um climão tomou conta do programa “Fim de Papo”, do UOL, nesta quinta-feira (13). Durante a pauta sobre o relacionamento entre o atacante Vini Jr e a influenciadora Virginia, a comentarista Domitila Becker ficou pistola com um comentário machista de Juca Kfouri. Afinal, o jornalista afirmou que o assunto era “coisa de mulher”.

“Vou perder o amigo e não perco a piada. Essa pauta é para Domi (Becker), para Milly (Lacombe) ou para Luiza (Oliveira), entendeu? Isso é uma pauta para mulher repórter, jamais para um homem repórter. Elas farão muito melhor do que você”, disse Juca Kfouri.

Porém, o comentário do jornalista gerou incômodo. Assim, Domitila Becker repreendeu Juca Kfouri ao vivo.

“Juca, eu te admiro muito, mas não posso deixar passar essa, cara. Eu achei muito ruim sua piada. É por causa de piadas machistas como essa que a gente vê tantos feminicídios, tanto preconceito e machismo”, afirmou.

Juca Kfouri tentou interromper e contornar a situação, mas Domitila continuou.