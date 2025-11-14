Diniz busca definir companheiro de Robert Renan no Vasco para duelo com o Grêmio

Diniz busca definir companheiro de Robert Renan no Vasco para duelo com o GrêmioCruz-Maltino não deve contar com Cuesta no confronto com o Imortal Tricolor, dia 19, às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão
Um dos desafios do técnico Fernando Diniz nesta Data Fifa é definir quem formará dupla na zaga com Robert Renan, no Vasco, diante do Grêmio, na próxima rodada do Brasileirão. Afinal, o comandante não poderá contar com Cuesta, convocado pela Colômbia para amistosos contra Austrália e Nova Zelândia.
Diante disso, o treinador tem três opções para a posição: Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Mauricio Lemos. Contudo, o último não faz parte dos planos da comissão técnica e não figura entre os relacionados há pelo menos três meses.
Do outro lado, Robert Renan se firmou como titular absoluto desde que chegou ao clube. Em pouco tempo, esbanjou entrosamento e sintonia com Cuesta, mas contra o Imortal Tricolor, terá um novo companheiro de zaga.
Outra opção pode ser escalar Hugo Moura improvisado no setor, algo que Diniz costuma fazer com seu volante mais combativo. Aliás, a última vez em que não teve o colombiano à disposição, o treinador escalou o jogador improvisado por lá, contra o Vitória, em São Januário, no dia 5 de outubro.
Recuperado de um trauma do joelho, Lucas Freitas tem treinado normalmente, porém não tem tido espaço entre os titulares. No empate por 2 a 2 com o Ceará, atuou ao lado de Robert Renan por 65 minutos. Por fim, Oliveira aparenta ser o um dos últimos da fila, à frente apenas de Maurício Lemos, e formou dupla com o titular absoluto contra o Palmeiras, no dia 1º de outubro.
Sem tempo hábil para retorno
O zagueiro Carlos Cuesta está entre os convocados da Colômbia, ao lado do atacante Andrés Gómez, para enfrentar Nova Zelândia e Austrália. Este segundo jogo será em Nova York, na noite do dia 18, às 22h (de Brasília), véspera do duelo entre Grêmio x Vasco. Assim, a dupla não terá tempo hábil para chegar à Porto Alegre e figurar entre os titulares.
