Destaque da base do Palmeiras, meia celebra período no profissional e revela conselhos de Veiga

Larson, volante de 20 anos, treina com o elenco profissional e já foi, inclusive, relacionado para três partidas do Verdão / Crédito: Jogada 10

O volante Larson, destaque das categorias de base do Palmeiras, vive momento especial em sua carreira. Aos 20 anos, o jogador emprestado pelo Goiás já treina com o elenco principal e foi relacionado para três partidas do Campeonato Brasileiro — contra Juventude, Santos e Mirassol —, permanecendo como opção no banco de reservas. Ele deve seguir entre os convocados para o duelo atrasado da 13ª rodada diante do Santos. Em entrevista à TV Plmeiras, Larson não escondeu a alegria pela chance de integrar o grupo profissional:

“Estou muito feliz com a oportunidade, sempre sonhei com esse momento. Afinal, poder vivenciar isso ao lado de grandes jogadores é uma felicidade imensa. Mas fiz uma boa campanha no sub-20 e agora, portanto, estou aproveitando ao máximo cada experiência”, afirmou. Conselhos de Raphael Veiga Na adaptação ao time principal, aliás, Larson conta com o apoio de Raphael Veiga, referência do elenco alviverde. Além disso, o jovem revelou que o meia costuma dar conselhos e que se inspira nele dentro e fora de campo: “O Veiga é um cara que chega e às vezes dá um toque. Portanto, gosto muito dele e me espelho bastante. Procuro ouvir todos que têm mensagens positivas e colocar em prática. Eles já conquistaram grandes títulos e isso serve de inspiração”, destacou. Trajetória na base e futuro no Palmeiras Larson chegou ao Palmeiras no início da temporada, emprestado pelo Goiás, e deve ser adquirido em definitivo pelo clube paulista. Pelo sub-20, foi campeão brasileiro, disputou 32 jogos e marcou três gols. Desde 2020, 49 atletas formados na base já tiveram oportunidades no time profissional.