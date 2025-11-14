Danilo, do Flamengo, confirma aposentadoria; saiba quando

Lateral-direito/zagueiro, que está com a Seleção para a Data Fifa, revela que 2026 deverá ser seu último ano como jogador profissional / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito e zagueiro Danilo, do Flamengo, está perto da aposentadoria. Segundo o próprio jogador afirmou, 2026 deve ser seu último ano como jogador profissional. Foi o que o experiente lateral de 34 anos da Seleção Brasileira afirmou em entrevista divulgada nesta sexta-feira (14/11) pelo “ge”. Ele revelou, aliás, que sente um “terror” só de pensar em parar de jogar. “É um terror (risos). Eu fui para o América-MG quando tinha 13 para 14 anos. Desde essa idade até agora, estou jogando futebol todos os dias por dez meses por ano, por baixo. É o que eu sei fazer, o que o meu corpo sabe fazer, a cabeça. É um pouco assustador, começa uma nova vida. Não sei o que vou fazer. Mesmo que siga no futebol, é uma nova função. Acho que a galera não fala abertamente, mas eu não tenho problema em dizer que é aterrorizante pensar em deixar de jogar futebol”, alertou o atleta, que iniciou na faculdade de jornalismo.

Conhecido por abordar temas mais sensíveis do que a maioria dos jogadores, Danilo também falou sobre um problema recorrente na sociedade atual: as redes sociais. Para o lateral/zagueiro, elas representam um "desastre". Entenda. "Rede social é um desastre. Eu tenho rede social, faço e muitas vezes me pergunto o porquê. Entendo que é um canal importante de comunicação, especialmente com o nosso torcedor. Para dar a nossa opinião, se posicionar. Hoje em dia, com todo o respeito, não precisamos do trabalho de vocês para falarmos o que a gente pensa. Fazer um vídeo, desmentir uma situação ou outra. Mas é um ambiente cruel. Todo mundo tem voz, é sabedor de tudo, as coisas voam numa velocidade incrível, as comparações nem se fala. É um mundo de comparações", relatou. Ansiedade para final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo O jogador, então, abordou a final da Libertadores que se avizinha. Afinal, no dia 29 de novembro, Palmeiras e Flamengo duelam pelo tetracampeonato inédito, e o jogador se diz ansioso, reafirmando sua paixão pelo Fla.

“É especial, sem dúvida nenhuma. Estava fazendo o media day e as pessoas fazem a pergunta de como é viver um momento desses pelo time do coração. Eu digo que não sei explicar, vou saber só quando eu viver. O sonho de jogar no Flamengo ficou um pouco adormecido durante um tempo e eu achei que não fosse acontecer. Quando tiver a oportunidade, isso aflorou outra vez e agora vou jogar a final da Libertadores e não sei explicar. Na semifinal, fui um dos mais exaltados na comemoração. Não sei mesmo explicar”, afirmou. Aposentadoria Por fim, Danilo confirmou que 2026 deverá representar seu último ano como profissional. Seu contrato com o Flamengo, aliás, vai até o fim de dezembro do citado ano. “Muito provavelmente, o próximo ano é meu último como atleta profissional. É um projeto que eu tenho de muitos anos de jogar até os 35 e calhou de conseguir que fosse no Flamengo. Sempre fui um cara que nunca negligenciou cuidado, descanso, dedicação nos treinos e tudo isso. Às vezes, é normal no segundo dia de treino o cara sair para ter um cuidado e eu nunca gostei disso. Sempre gostei de estar em campo. Se tem um trabalho físico com um cara que é mais forte que eu, vou tentar ganhar daquele cara. É minha loucura isso ai. Só que este ano, vindo para o Flamengo, tive dois problemas de posterior que me tiraram 40 dias. Isso não afeta só a parte física, afeta a parte motivacional. Você tem que treinar sozinho, fisioterapia, maca, é um saco”, finalizou.