Da final da Libertadores a risco de segundo rebaixamento em cinco anos: os números que explicam abismo criado entre Santos e Palmeiras

O contraste atual faz com que seja difícil acreditar que, quatro anos atrás, as duas equipes disputaram o título da Libertadores de 2020 – a final ocorreu em 2021, por causa da pandemia da Covid-19.

Santos e Palmeiras disputarão sábado (15) o clássico na Vila Belmiro em contextos completamente diferentes: o Peixe luta para evitar o segundo rebaixamento para a Série B em três anos. o Alviverde quer manter a liderança do Brasileirão e seguir no embalo para a final da Libertadores, marcada para o fim do mês.

O Bolavip Brasil correu atrás e descobriu três indicadores dos clubes nos últimos cinco anos ajudam a explicar como os rivais centenários chegaram ao atual nível de disparidade. Em 2020, Santos e Palmeiras estavam bem próximos, hoje há um abismo entre eles.

Arrecadação com a base: Palmeiras recebeu R$749 milhões a mais desde 2020

Santos e Palmeiras estavam próximos, em termos de arrecadação com a venda de jogadores formados na base. Em 2020 e 2021, o Santos somou em vendas R$57 milhões, contra R$45 milhões do Palmeiras. Nos anos seguintes, enquanto a base alviverde cresceu em nível exponencial, a formação santista se tornou mais irregular. Resultado: entre 2020 e 2025, R$1,3 bilhão foram arrecadados pelo Palmeiras com a venda de jogadores da base. Já o Santos recebeu R$551 milhões. Ou seja, o Palmeiras arrecadou R$749 milhões a mais com a base desde a final da Libertadores de 2020.

Número de sócios

Em 2020, Santos e Palmeiras possuíam programa de sócio torcedor com performances relativamente parecidas. O clube da Vila Belmiro possuía 29 mil sócios adimplentes em fevereiro daquele ano, antes do estouro da pandemia. Já o Palmeiras, tem 70 mil sócios. De lá para cá, o programa santista cresceu, foi para 67 mil associados. Já o alviverde, explodiu, pulando para 184 mil membros adimplentes. Em outras palavras, o Alviverde ganhou 76 mil torcedores a mais desde 2020.

Valor de mercado

Quando duelaram no Maracanã, Santos e Palmeiras tinham uma diferença na qualidade dos elencos bem menor do que a atual. O alviverde, campeão com um gol de Breno Lopes nos acréscimos, tinha elenco estimado em R$539 milhões. Já o Santos, vice-campeão, tinha valor de mercado na casa dos R$248 milhões, uma diferença de R$291 milhões. Cinco anos depois, a disparidade aumentou demais: o Palmeiras tem um elenco estimado em R$1,3 bilhão, contra o elenco avaliado em cerca de R$507 milhões. Para resumir, o Verdão enfrentará o Santos na Vila Belmiro com elenco R$793 milhões mais valioso.