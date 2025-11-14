Cruzeiro começa a definir situação de jogadores em fim de contrato

Ainda com disputas importantes pelo Brasileiro e Copa do Brasil, diretoria do Cruzeiro já avalia situação de quatro jogadores do atual elenco / Crédito: Jogada 10

Apesar de ainda disputar o título do Campeonato Brasileiro e ter as semifinais da Copa do Brasil pela frente, o Cruzeiro já iniciou o planejamento para 2026. A diretoria da Raposa, inclusive, já avalia a situação dos jogadores que estão em fim de contrato com o clube. O Cruzeiro tem quatro jogadores nesta situação no atual elenco do clube: o zagueiro Mateo Gamarra, o lateral-direito Fagner, o meio-campista Eduardo e o atacante Bolasie. Dois deles, aliás, já têm situações praticamente definidas.

Bolasie chegou ao Cruzeiro nesta temporada com contrato até o fim de 2025. No entanto, o acordo tinha a obrigação de renovação por mais um ano. Mas, como o atacante perdeu espaço no elenco, as partes chegaram a um acordo recentemente para retirar esta obrigação de renovação do acordo. Assim, Bolasie não deve ficar na Raposa. Bolasie entrou em campo 29 vezes pelo Cruzeiro, mas apenas cinco como titular. O congolês, inclusive, não começa uma partida pela Raposa desde maio. Ele marcou quatro gols e deu três assistências pelo Cruzeiro. Além de Bolasie, o zagueiro Mateo Gamarra também não ficará na Raposa. Emprestado pelo Athletico-PR, o paraguaio entrou em campo apenas cinco vezes com a camisa celeste e voltará ao Furacão após o fim do vínculo com o time mineiro. Eduardo e Fagner têm situações indefinidas no Cruzeiro Assim como Mateo Gamarra, Fagner também está emprestado ao Cruzeiro. De acordo com o “GE”, o lateral-direito, que pertence ao Corinthians, tem a inteção de seguir no Cruzeiro. No entanto, sua situação ainda é indefinida. Principalmente pela concorrência com William e Kauã Moraes, que foi contratado na janela do meio da temporada. e assumiu o posto de reserva imediato na posição.

Neste momento, Fagner se recupera de uma fratura na fíbula da perna direita, sofrida no fim de julho. Existe a expectativa de um retorno aos gramados ainda em 2025. Quem também tem situação indefinida no Cruzeiro é o meia Eduardo. O jogador, no entanto, é um dos reservas mais utilizados na temporada e é bem avaliado pelo técnico Leonardo Jardim. Os dois, inclusive, trabalharam juntos na Arábia Saudita. Assim, Eduardo tem mais chances de permanecer na Raposa para 2026. O clube mineiro tem ainda outros dois jogadores com contratos válidos até o fim de 2025, mas que não estão no atual elenco. São os casos do volante Fernando Henrique, está empresado ao FC Olexandriya, da Ucrânia, e o lateral-direito Palacios, que está no Millonarios, da Colômbia. Ambos não terão os contratos renovados e ficarão livres.