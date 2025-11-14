Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro começa a definir situação de jogadores em fim de contrato

Cruzeiro começa a definir situação de jogadores em fim de contrato

Ainda com disputas importantes pelo Brasileiro e Copa do Brasil, diretoria do Cruzeiro já avalia situação de quatro jogadores do atual elenco
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apesar de ainda disputar o título do Campeonato Brasileiro e ter as semifinais da Copa do Brasil pela frente, o Cruzeiro já iniciou o planejamento para 2026. A diretoria da Raposa, inclusive, já avalia a situação dos jogadores que estão em fim de contrato com o clube.

O Cruzeiro tem quatro jogadores nesta situação no atual elenco do clube: o zagueiro Mateo Gamarra, o lateral-direito Fagner, o meio-campista Eduardo e o atacante Bolasie. Dois deles, aliás, já têm situações praticamente definidas.

Bolasie chegou ao Cruzeiro nesta temporada com contrato até o fim de 2025. No entanto, o acordo tinha a obrigação de renovação por mais um ano. Mas, como o atacante perdeu espaço no elenco, as partes chegaram a um acordo recentemente para retirar esta obrigação de renovação do acordo. Assim, Bolasie não deve ficar na Raposa.

Bolasie entrou em campo 29 vezes pelo Cruzeiro, mas apenas cinco como titular. O congolês, inclusive, não começa uma partida pela Raposa desde maio. Ele marcou quatro gols e deu três assistências pelo Cruzeiro.

Além de Bolasie, o zagueiro Mateo Gamarra também não ficará na Raposa. Emprestado pelo Athletico-PR, o paraguaio entrou em campo apenas cinco vezes com a camisa celeste e voltará ao Furacão após o fim do vínculo com o time mineiro.

Eduardo e Fagner têm situações indefinidas no Cruzeiro

Assim como Mateo Gamarra, Fagner também está emprestado ao Cruzeiro. De acordo com o “GE”, o lateral-direito, que pertence ao Corinthians, tem a inteção de seguir no Cruzeiro. No entanto, sua situação ainda é indefinida. Principalmente pela concorrência com William e Kauã Moraes, que foi contratado na janela do meio da temporada. e assumiu o posto de reserva imediato na posição.

Neste momento, Fagner se recupera de uma fratura na fíbula da perna direita, sofrida no fim de julho. Existe a expectativa de um retorno aos gramados ainda em 2025.

Quem também tem situação indefinida no Cruzeiro é o meia Eduardo. O jogador, no entanto, é um dos reservas mais utilizados na temporada e é bem avaliado pelo técnico Leonardo Jardim. Os dois, inclusive, trabalharam juntos na Arábia Saudita. Assim, Eduardo tem mais chances de permanecer na Raposa para 2026.

O clube mineiro tem ainda outros dois jogadores com contratos válidos até o fim de 2025, mas que não estão no atual elenco. São os casos do volante Fernando Henrique, está empresado ao FC Olexandriya, da Ucrânia, e o lateral-direito Palacios, que está no Millonarios, da Colômbia. Ambos não terão os contratos renovados e ficarão livres.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar