Croácia vence Ilhas Faroé e se garante na Copa do Mundo de 2026

Seleção dos Bálcãs sai perdendo, mas vira a partida e vence por 3 a 1. Equipe visitante não tem mais chances de repescagem

A Croácia garantiu a sua classificação à Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, Canadá e Estados Unidos. Nesta sexta-feira (14), a seleção dos Bálcãs venceu as Ilhas Faroé por 3 a 1, de virada, em Rijeka, pela sétima rodada do Grupo L das Eliminatórias europeias. Gvardiol, Musa e Vlasic marcaram os gols do triunfo. Na outra partida da chave, Montenegro bateu Gibraltar por 2 a 1. No entanto, as duas equipes já estavam eliminadas. O resultado tirou qualquer chance das Ilhas Faroé disputar a repescagem. Afinal, segue com 12 pontos, na terceira colocação, mas sem entrar mais em campo pelas Eliminatórias. Assim, a vaga na qualificatória ficou com a República Tcheca, que tem 13 e um jogo a disputar.

LEIA MAIS: Já classificada, Inglaterra vence e elimina a Sérvia nas Eliminatórias O resultado mantém os croatas na liderança do Grupo L, com 19 pontos. República Tcheca, que folgou na rodada, tem 13 – garantindo a vice-liderança -, enquanto Ilhas Faroé soma 12 e está fora. Montenegro (9) e Gibraltar (0) completam a chave. As seleções do Grupo L voltam a campo na próxima segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília). Enquanto a Croácia visita Montenegro, a República Tcheca encara Gibraltar. Croácia sai perdendo, mas vence com tranquilidade O Croácia começou a partida com mais iniciativa, buscando o jogo e tentando logo matar a classificação para a Copa do Mundo. No entanto, em seu primeiro ataque, as Ilhas Faroé abriu o placar – e com uma dose de sorte. Aos 15 minutos, Turi roubou a bola no meio e avançou sem marcação. Na entrada da área, finalizou e a bola desviou em Vuskovic, matando o goleiro Livakovic.