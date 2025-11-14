Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo vive dilema na lateral esquerda do São Paulo para reta final da temporada

Treinador não contará com Enzo Díaz e Wendell, lesionados, e terá que decidir se utiliza jovens jogadores ou improvisará na posição
O São Paulo vive um problema para os seus últimos jogos na temporada. Nos últimos dias, o Tricolor perdeu o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que se recupera de uma cirurgia de hérnia inguinal, não deve mais atuar neste ano. Outra opção para a posição, Wendell teve uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo e está fora de ação desde outubro.

Com isso, Hernán Crespo precisa decidir como irá armar o time nas últimas rodadas do Brasileirão, em busca de uma vaga na Libertadores. Para a posição, o argentino conta apenas com o jovem Patryck, que não vem tendo muitas oportunidades. O jogador atuou em apenas oito partidas na temporada, sendo apenas duas como titular e a última contra o Grêmio, quando Wendell se lesionou, há quase um mês.

Na última vez em que não contou com a dupla, o treinador optou por improvisar. No jogo contra o Flamengo, no último dia 12, Crespo escalou Ferreira como ala pela esquerda. Porém, o treinador indicou que utilizaria o camisa 11 na posição dependendo da organização tática do adversário. Na ocasião, o jogador se destacou na partida e marcou o gol de empate do confronto.

A expectativa é que o São Paulo mantenha o esquema de jogo com três zagueiros, o que favoreceria a manutenção de Ferreira como ala no time. Outra opção para Crespo é Nicolas, destaque da equipe sub-20, que já foi relacionado para três jogos com a equipe principal nesta temporada.

São Paulo

