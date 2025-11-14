Crespo vive dilema na lateral esquerda do São Paulo para reta final da temporada

O São Paulo vive um problema para os seus últimos jogos na temporada. Nos últimos dias, o Tricolor perdeu o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que se recupera de uma cirurgia de hérnia inguinal, não deve mais atuar neste ano. Outra opção para a posição, Wendell teve uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo e está fora de ação desde outubro.

Com isso, Hernán Crespo precisa decidir como irá armar o time nas últimas rodadas do Brasileirão, em busca de uma vaga na Libertadores. Para a posição, o argentino conta apenas com o jovem Patryck, que não vem tendo muitas oportunidades. O jogador atuou em apenas oito partidas na temporada, sendo apenas duas como titular e a última contra o Grêmio, quando Wendell se lesionou, há quase um mês.