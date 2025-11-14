Coritiba x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragemEm dia de festa, Coxa busca acesso e título contra o Athletic, que joga a vida contra o Z4
O sábado (15) tem tudo para ser de festa para o torcedor coxa-branca. O Coritiba recebe o Athletic às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 37ª rodada, em um jogo que pode confirmar o acesso e o título da Série B. A partida, no entanto, também é uma decisão para os visitantes.
Líder isolado com 64 pontos, o Coritiba precisa apenas de um empate para confirmar o retorno à elite, e de uma vitória para se sagrar campeão sem depender de outros resultados. Já o Athletic, 16º colocado, luta desesperadamente contra o rebaixamento e pode assegurar a permanência se vencer.
Onde assistir
A partida entre Coritiba e Athletic, pela 37ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Coritiba
O Coritiba chega para a “final” em casa precisando de um resultado simples para carimbar o acesso e o título. O técnico Mozart, no entanto, terá que fazer pelo menos três mudanças na equipe titular. O atacante Lucas Ronier retorna de suspensão e entra na vaga de Clayson.
Os desfalques são o meia Josué, suspenso, e o volante Wallisson, que fica de fora por uma questão contratual, já que pertence ao próprio Athletic. Carlos de Peña deve assumir a vaga no meio-campo.
Como chega o Athletic
A partida tem caráter de decisão absoluta para o Athletic. Na beira da zona de rebaixamento, o time mineiro precisa pontuar. O técnico Rui Duarte, no entanto, acumula desfalques: Sidimar, Yuri Silva e Sandry estão suspensos, e o atacante Alessio da Cruz está servindo à seleção de Cabo Verde.
A boa notícia é o retorno dos laterais Wesley Gasolina e Francisco Geraldes, que voltam de suspensão e reforçam a equipe para este difícil duelo no Couto Pereira.
CORITIBA X ATHLETIC
Série B do Brasileiro – 37ª rodada
Data e hora: 15 de novembro de 2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Machado e Carlos de Peña; Lucas Ronier, Dellatorre e Iury Castilho. Técnico: Mozart.
ATHLETIC: Adriel; Douglas Pelé, Jhonatan, Marcelo Ajul e Gabriel Verutti; Gabriel Índio, Fabrício Isidoro e Fernando Martínez; Welinton Torrão, Neto Costa e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Disney+
