Coritiba x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Em dia de festa, Coxa busca acesso e título contra o Athletic, que joga a vida contra o Z4 / Crédito: Jogada 10

O sábado (15) tem tudo para ser de festa para o torcedor coxa-branca. O Coritiba recebe o Athletic às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 37ª rodada, em um jogo que pode confirmar o acesso e o título da Série B. A partida, no entanto, também é uma decisão para os visitantes. Líder isolado com 64 pontos, o Coritiba precisa apenas de um empate para confirmar o retorno à elite, e de uma vitória para se sagrar campeão sem depender de outros resultados. Já o Athletic, 16º colocado, luta desesperadamente contra o rebaixamento e pode assegurar a permanência se vencer.

Onde assistir A partida entre Coritiba e Athletic, pela 37ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o Coritiba O Coritiba chega para a “final” em casa precisando de um resultado simples para carimbar o acesso e o título. O técnico Mozart, no entanto, terá que fazer pelo menos três mudanças na equipe titular. O atacante Lucas Ronier retorna de suspensão e entra na vaga de Clayson. Os desfalques são o meia Josué, suspenso, e o volante Wallisson, que fica de fora por uma questão contratual, já que pertence ao próprio Athletic. Carlos de Peña deve assumir a vaga no meio-campo. Como chega o Athletic A partida tem caráter de decisão absoluta para o Athletic. Na beira da zona de rebaixamento, o time mineiro precisa pontuar. O técnico Rui Duarte, no entanto, acumula desfalques: Sidimar, Yuri Silva e Sandry estão suspensos, e o atacante Alessio da Cruz está servindo à seleção de Cabo Verde.