Corinthians atende pedido do Chelsea e Denner fará recuperação na Inglaterra

O Corinthians atendeu ao pedido do Chelsea e liberará o lateral-esquerdo Denner para seguir sua recuperação na Inglaterra. O jogador, que já está negociado com o clube inglês, se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no país europeu. Com isso, o destaque das categorias de base do Timão ficará de fora da Copa São Paulo do ano que vem. O Chelsea acertou a contratação do lateral de 17 anos no começo do ano, por 10 milhões de euros, cerca de R$ 62,4 milhões na época. No entanto, Denner só poderá se apresentar aos Blues com 18 anos, de acordo com a legislação vigente. Por conta disso, o jogador seguiu trabalhando nas categorias do Corinthians.