Corinthians atende a pedido do Chelsea e Denner fará recuperação na Inglaterra

Corinthians atende a pedido do Chelsea e Denner fará recuperação na InglaterraLateral já está vendido ao clube inglês e se recupera de uma lesão no joelho. Com isso, ficará de fora da Copinha do ano que vem
O Corinthians atendeu ao pedido do Chelsea e liberará o lateral-esquerdo Denner para seguir sua recuperação na Inglaterra. O jogador, que já está negociado com o clube inglês, se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no país europeu. Com isso, o destaque das categorias de base do Timão ficará de fora da Copa São Paulo do ano que vem.
O Chelsea acertou a contratação do lateral de 17 anos no começo do ano, por 10 milhões de euros, cerca de R$ 62,4 milhões na época. No entanto, Denner só poderá se apresentar aos Blues com 18 anos, de acordo com a legislação vigente. Por conta disso, o jogador seguiu trabalhando nas categorias do Corinthians.
A lesão aconteceu em um treino pela equipe alvinegra. No mês passado, Denner realizou sua cirurgia na Inglaterra e permanece por lá. A expectativa do Timão era que o jogador voltasse no final do ano e estivesse à disposição para atuar na Copinha.
Entretanto, a recuperação será mais longa do que o esperado. Com isso, o Chelsea solicitou que o atleta continuasse se recuperando na Inglaterra e o Corinthians não se opôs. Já que o jogador completa 18 anos em fevereiro do ano que vem, Denner não deve mais voltar ao Parque São Jorge até sua apresentação nos Blues.
