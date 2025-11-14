Conmebol suspende Plata por 2 jogos, aplica multa e o tira da final da Libertadores

O lance que gerou o gancho foi complexo. Plata, afinal, se envolveu em uma confusão com o zagueiro Marcos Rojo. O árbitro assistente, Claudio Urrutia, relatou ao juiz principal, Piero Maza, que o equatoriano deu um “golpe, com o punho, nas genitais” do defensor argentino. Diante da grave acusação, Maza aplicou o cartão vermelho direto. O ponto central da polêmica, no entanto, é que o VAR revisou o lance, mas não encontrou nenhuma imagem conclusiva que mostrasse a agressão. Mesmo assim, o árbitro de campo manteve a decisão com base apenas na palavra do assistente.

A Conmebol oficializou, nesta sexta-feira (14/11), a punição ao atacante Gonzalo Plata, do Flamengo. A comissão disciplinar da entidade aplicou uma multa de 4 mil dólares (R$ 21 mil) ao jogador. Além disso, a comissão confirmou a suspensão de dois jogos pela expulsão na semifinal contra o Racing. Com esta decisão, o equatoriano está oficialmente fora da final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro.

Por causa dessa falta de provas em vídeo, o Flamengo agora estuda como agir. O clube, afinal, busca uma forma de anular a infração para garantir a presença do jogador na final. A diretoria rubro-negra ainda não definiu a estratégia, mas analisa os meios legais para reverter a decisão nos bastidores da Conmebol.

Flamengo sofreu para chegar na final da Conmebol Libertadores

A expulsão de Plata, inclusive, quase custou a classificação do time na Argentina. O time precisou jogar com um a menos e só segurou o 0 a 0 graças a uma grande atuação do goleiro Rossi.

Enquanto o departamento jurídico avalia o caso, o técnico Filipe Luís sabe que, no momento, tem um grande problema. A punição da Conmebol, contudo, vale apenas para jogos da própria entidade. Desse modo, o atacante está apto para atuar normalmente pelo Campeonato Brasileiro, começando pelo clássico contra o Fluminense, no dia 19 de novembro.

A multa de R$ 21 mil, por fim, não sairá diretamente dos cofres do clube, pois a Conmebol a descontará da premiação do Flamengo pela participação no torneio.