Conmebol divulga arbitragem para final da Sul-Americana entre Atlético e Lanús

Trio chileno vai comandar decisão entre Atlético e Lanús, em 22 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai

Em resumo, o chileno Piero Maza será o responsável por comandar a partida. Além disso, Miguel Rocha e Alejandro Molina, também do Chile, serão os auxiliares. O quarto e o quinto árbitros, no entanto, são da Colômbia. Respectivamente, Carlos Betancur e Miguel Roldan.

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (19), a equipe de arbitragem responsável pela final da Copa Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Lanús. Assim, ficou definido que um trio chileno comandará a partida no dia 22 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O VAR também será de responsabilidade de árbitros chilenos e colombianos. O responsável principal será Juan Lara, do Chile. Além disso, ele será auxiliado por Alan Sandoval (Chile), David Rodriguez (Colômbia) e Leonard Mosquera (Colômbia).

Piero Maza já apitou jogos do Atlético

Árbitro principal da partida, Piero Maza já apitou duas partidas do Atlético Mineiro. Ambas, no entanto, pela Copa Libertadores. O chileno esteve no empate em 1 a 1 com o Millonarios, na Colômbia, pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Já no último ano, o Maza apitou a vitória por 1 a 0 do Galo sobre o Rosário Central pela fase de grupos, na Argentina.

Piero Maza também já apitou dois jogos do Lanús. E os dois pela Copa Sul-Americana. Em 2021, contra o Barcelona, do Equador, e no ano seguinte, contra o Grêmio.