Com novo desfalque, Flamengo divulga relacionados para encarar o Sport

Com novo desfalque, Flamengo divulga relacionados para encarar o SportRubro-Negro informa que cinco jogadores seguirão no Rio de Janeiro; um deles é o meia Nico De la Cruz
O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira (14/11) os relacionados para o jogo contra o Sport, marcado para este sábado (15/11), na Arena Pernambuco, em rodada (12) atrasada do Brasileirão. Assim, o Rubro-Negro informou alguns desfalques, sendo um novo.
Afinal, cinco jogadores seguirão no Rio de Janeiro por determinação do departamento médico do clube. São eles o zagueiro Léo Ortiz; os volantes Jorginho e Allan; o meia Nico De la Cruz; e o atacante Pedro.
LEIA MAIS: Entenda os argumentos da defesa que conseguiu reverter pena de Bruno Henrique, do Flamengo
Na última quarta (12/11), o Rubro-Negro divulgara um boletim médico informando sobre a situação de cada um dos atletas, à exceção de Nico De la Cruz, novidade entre as ausências.
O Flamengo, porém, não divulgou o motivo do desfalque do uruguaio. Ele, que sofre com lesões desde a chegada à Gávea, atuou somente 29 vezes na atual temporada. Sua última partida foi na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, no Maracanã, no último domingo (9/11).
Situação dos lesionados no Flamengo
Pedro já está com uma nova e mais curta imobilização no braço direito. Ele, afinal, se reabilita de uma fratura no antebraço, sofrida no dia 22 de novembro em jogo contra o Racing (ARG), no Maracanã. Segundo o clube, a programação de recuperação segue dentro do planejado pelo departamento médico.
Léo Ortiz, por sua vez, ainda tem resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região. Dessa forma, o zagueiro segue o planejamento do DM do Fla. Já o volante Allan se recupera de uma fascite plantar e também segue seu tratamento com o departamento médico.
Por fim, Jorginho já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparadores físicos. O volante não atua desde o jogo da volta contra o Racing, no dia 29 de novembro, em partida que classificou o Flamengo à final da Libertadores.