Com brilho de Messi, Argentina vence Angola em amistoso

Astro dá assistência e marca em vitória dos Hermanos por 2 a 0 sobre os africanos nesta sexta-feira (14), em Luanda
Como já esperado, Lionel Messi se destacou na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Angola, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, nesta sexta-feira (14), data que marca os 50 anos da independência do país africano. No amistoso internacional, o craque argentino fez assistência para Lautaro Martínez anotar o primeiro gol e ainda deixou o dele nos minutos finais da segunda etapa.

Lautaro Martínez abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. O atacante disparou pelo lado direito, invadiu a área e finalizou cruzado para estufar as redes do gol do goleiro Hugo Marques. Na segunda etapa, a Argentina ficou com uma postura superior aos adversários. Faltando nove minutos para o término, Lionel Messi recebeu de Lautaro na área e bateu cruzado de perna esquerda para liquidar o jogo.

Foi o gol de número 895 do jogador Inter Miami, dos Estados Unidos da América, sendo este o 115° pela seleção argentina. No ano de 2025, o astro marcou 45 vezes em 51 jogos.

Atacante do Palmeiras, Flaco López atuou por cerca de 10 minutos no amistoso contra a Angola. Ele entrou no lugar de Lautaro Martínez aos 40 minutos do segundo tempo e não teve grande participação por conta do baixo tempo em campo.

O amistoso serviu de preparação da Argentina para a Copa do Mundo 2026, enquanto para Angola experiência contra uma potência sul-americana. Os africanos, afinal, não conseguiram se classificar para a próxima Copa. O próximo compromisso dos “Hermanos” deve acontecer somente em 2026.

Escalação da Argentina

Lionel Scaloni, aliás, escalou a Seleção Argentina da seguinte maneira: Rulli; Foyth, Romero e Tagliafico; Lo Celso, De Paul, Alexis Mac Allister e Nico González; Thiago Almada, Lionel Messi e Lautaro Martínez. Por fim, Kevin Mac Allister, Emiliano Buendía, Perrone, Flaco López, Panichelli e Prestianni entraram no segundo tempo.

