Chipre x Áustria: onde assistir, escalações e arbitragem

Chipre x Áustria: onde assistir, escalações e arbitragemAustríacos precisam da vitória fora de casa para seguirem na primeira posição do Grupo H das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026
Chipre e Áustria se enfrentam neste sábado (15), às 14h (de Brasília), no Alphamega Stadium, em Kolossi, no distrito de Limassol, no Chipre, pela 9ª rodada do Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida não terá transmissão no Brasil.
Como chega a Chipre
Sem chances de classificação para a Copa do Mundo, o Chipre somente cumpre tabela nesta reta final das Eliminatórias Europeias.
Contudo, a seleção vem de uma boa vitória sobre San Marino e abre a rodada com oito pontos, na 4ª posição do Grupo H. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Temur Ketsbaia repita a escalação neste sábado.
Como chega a Áustria
Por outro lado, a Áustria é a líder do Grupo H com 15 pontos e dois de vantagem para a vice-líder Bósnia. Romênia, com 10, é a terceira colocada e o trio segue vivo na briga pela vaga direta na Copa do Mundo. Além disso, as três seleções também são as únicas com chances de repescagem.
Depois da partida contra o Chipre, a Áustria terá o confronto direto com a Bósnia, que pode definir a classificação para a Copa do Mundo.
Apesar da derrota na rodada passada, o técnico Ralf Rangnick deve manter a base da equipe para o duelo fora de casa.
CHIPRE X ÁUSTRIA
9ª rodada do Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: sábado, 15/11/2025, às 14h (de Brasília).
Local: Alphamega Stadium, em Kolossi.
CHIPRE: Joël Mall; Stelios Andreou, Konstantinos Laifis, Kostas Pileas; Evagoras Antoniou, Ioannis Kousoulos, Grigoris Kastanos, Charalampos Charalampous; Loizos Loizou, Ioannis Pittas e Marinos Tzionis. Técnico: Temur Ketsbaia.
ÁUSTRIA: Patrick Pentz; Philipp Lienhart, David Alaba, Kevin Stöger; Patrick Wimmer, Romano Schmid, Michael Gregoritsch; Marco Grüll, Raul Floric e Marco Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
Árbitro: Urs Schnyder (Suíça).
Auxiliares: Marco Zürcher (Suíça) e Benjamin Zürcher (Suíça).
VAR: Fedayi San (Suíça).
