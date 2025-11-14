Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF assina com Genius Sports para ter impedimento semiautomático em 2026

Contrato de duas temporadas inclui Brasileirão Série A e Copa do Brasil; empresa também fornecerá dados de rastreamento para os clubes
Tipo Notícia

A CBF oficializou, nesta sexta-feira (14/11), a assinatura do contrato com a empresa Genius Sports. O acordo, portanto, garante a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático (SAOT) no futebol brasileiro. O sistema, que já é utilizado na Copa do Mundo e na Champions League, estará disponível nas temporadas de 2026 e 2027. A novidade, aliás, valerá para todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil.

O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a assinatura.

“Estamos dando mais um passo decisivo no processo de modernização do futebol brasileiro”, disse Xaud. Segundo ele, a tecnologia é uma “medida concreta para aumentar a precisão, a transparência e a credibilidade das decisões de arbitragem”.

O acordo, inclusive, foi firmado após a reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, que ocorreu na segunda-feira (10/11).

CBF garante outros benefícios no contrato com a Genius

A saber, o contrato vai além do SAOT. A Genius Sports também fornecerá um sistema de rastreamento de dados (Tracking data) de jogadores, árbitros e da bola. Além disso, a empresa disponibilizará uma plataforma de análise tática (Performance Studio) para os clubes. A tecnologia de impedimento da Genius será totalmente integrada ao sistema de VAR já utilizado pela CBF, que é operado pela empresa Hawk-Eye.

Por fim, para garantir a operação, a Genius Sports tem um prazo curto. A empresa precisará instalar a infraestrutura necessária, que inclui 24 câmeras dedicadas em cada estádio, e emitir o certificado SAOT para todas as 27 praças esportivas que podem receber jogos da Série A até o dia 10 de janeiro de 2026. O contrato também possui cláusulas rigorosas de proteção de dados (LGPD) e anticorrupção, seguindo leis internacionais.

