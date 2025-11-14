Cazaquistão x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

Belgas podem garantir a vaga na Copa do Mundo, caso volte a vencer os cazaques pela nona rodada, a penúltima da que antecede a repescagem / Crédito: Jogada 10

Na reta final das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, a Bélgica visita o Cazaquistão, neste sábado (15), às 11h (de Brasília), pela nona rodada, a penúltima da fase que antecede a repescagem, no Astana Arena. Em caso de triunfo, os belgas podem confirmar sua vaga na próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, no meio do próximo ano, com 48 seleções. Onde assistir O confronto deste sábado (15) terá a transmissão da ESPN (TV Fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Cazaquistão A seleção já está fora da Copa do Mundo, pois não tem qualquer condição matemática de garantir uma vaga pelo menos na repescagem. Nas duas rodadas anteriores, os cazaques ficaram no empate por 1 a 1 com a Macedônia do Norte, em casa, enquanto golearam Liechtenstein por 4 a 0. Dessa forma, a seleção não poderá contar com o goleiro Zarutskiy, enquanto Satpayev deve iniciar como titular, assim como Maksim Samorodov, dois destaques do grupo formado pelo técnico Talgat Baysufinov. Como chega a Bélgica Líder do Grupo J, com 14 pontos, os belgas têm um jogo a menos que a Macedônia do Norte e em caso de vitória ampliará a diferença para quatro pontos. Em setembro, os Diabos Vermelhos golearam o Cazaquistão por 6 a 0, no primeiro encontro entre as duas seleções.