Cazaquistão x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

Cazaquistão x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragemBelgas podem garantir a vaga na Copa do Mundo, caso volte a vencer os cazaques pela nona rodada, a penúltima da que antecede a repescagem
Na reta final das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, a Bélgica visita o Cazaquistão, neste sábado (15), às 11h (de Brasília), pela nona rodada, a penúltima da fase que antecede a repescagem, no Astana Arena. Em caso de triunfo, os belgas podem confirmar sua vaga na próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, no meio do próximo ano, com 48 seleções.
Onde assistir
O confronto deste sábado (15) terá a transmissão da ESPN (TV Fechada) e Disney+ (serviço de streaming).
Como chega o Cazaquistão
A seleção já está fora da Copa do Mundo, pois não tem qualquer condição matemática de garantir uma vaga pelo menos na repescagem. Nas duas rodadas anteriores, os cazaques ficaram no empate por 1 a 1 com a Macedônia do Norte, em casa, enquanto golearam Liechtenstein por 4 a 0.
Dessa forma, a seleção não poderá contar com o goleiro Zarutskiy, enquanto Satpayev deve iniciar como titular, assim como Maksim Samorodov, dois destaques do grupo formado pelo técnico Talgat Baysufinov.
Como chega a Bélgica
Líder do Grupo J, com 14 pontos, os belgas têm um jogo a menos que a Macedônia do Norte e em caso de vitória ampliará a diferença para quatro pontos. Em setembro, os Diabos Vermelhos golearam o Cazaquistão por 6 a 0, no primeiro encontro entre as duas seleções.
O time comandado pelo técnico Rudi Garcia está invicto nas Eliminatórias, com quatro vitórias e dois empates. Além disso, foram 21 gols marcados em seis sofridos. O foco, agora, é garantir a vaga para chegar forte no Mundial e sonhar com o título inédito.
Por fim, os belgas têm ausências significativas. Entre elas, estão De Bruyne e Courtois, ambos lesionados. Sels, titular do Nottingham Forest, assume a meta dos Diabos Vermelhos, enquanto Doku segue como destaque na frente.
CAZAQUISTÃO X BÉLGICA
9ª rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: sábado, 15/11/2025, às 11h (de Brasília).
Local: Astana Arena, Astana (CAZ)
CAZAQUISTÃO: Seysen; Kairov, Kasym, Alip e Vorogovskiy; Zhukov e Karaman; Sviridov, Samorodov e Chesnokov; Satpayev. Técnico: Talgat Baysufinov.
BÉLGICA: Sels; Castagne, Debast, Theate e De Cuyper; Onana e Tielemans; Saelemaekers, De Ketelaere e Doku; Trossard. Técnico: Rudi Garcia.
Árbitro: Donatas Rumšas (LIT)
Auxiliares: Aleksandr Radiuš (LIT) e Dovydas Sužiedėlis (LIT)
VAR: Donatas Šimenas (LIT)