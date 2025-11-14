Cano deve desfalcar o Fluminense contra o Flamengo

Cano deve desfalcar o Fluminense contra o FlamengoAtacante ainda se recupera de uma entorse no joelho direito e não deve ficar 100% para o clássico pelo Brasileirão
Germán Cano deve desfalcar o Fluminense no clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino evolui bem no processo de recuperação, mas não deve ter tempo hábil suficiente para ficar 100% e estar à disposição para o clássico após a Data Fifa. Ele ainda não treinou com o grupo desde a apresentação, no CT Carlos Castilho.
Na atual temporada, Cano desfalcou o Fluminense por mais de um mês após sofrer uma distensão em ligamento do joelho esquerdo na vitória sobre a Aparecidense por 1 a 0, no Maracanã. Cano retornou ao grupo tricolor no Mundial de Clubes.
Agora, o camisa 14 teve uma entorse no joelho direito. Ele não atua desde o dia 29 de outubro, quando o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã. Naquela partida, o argentino entrou faltando 25 minutos para o término do jogo.
O argentino soma 50 jogos na temporada e anotou 20 gols. Porém, o camisa 14 vem sofrendo com problemas nos dois joelhos. Com 37 anos, mesmo sendo artilheiro do Fluminense, ele não conseguiu viver uma temporada no nível esperado.
Além da disputa por vaga na Libertadores, o Tricolor também tem a oportunidade de atrapalhar o rival na disputa pelo título. O Rubro-Negro é o segundo colocado com 68 pontos e tem a mesma pontuação do líder Palmeiras, mas com um jogo a menos.