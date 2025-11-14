Cano deve desfalcar o Fluminense contra o Flamengo

Atacante ainda se recupera de uma entorse no joelho direito e não deve ficar 100% para o clássico pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Germán Cano deve desfalcar o Fluminense no clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino evolui bem no processo de recuperação, mas não deve ter tempo hábil suficiente para ficar 100% e estar à disposição para o clássico após a Data Fifa. Ele ainda não treinou com o grupo desde a apresentação, no CT Carlos Castilho. Na atual temporada, Cano desfalcou o Fluminense por mais de um mês após sofrer uma distensão em ligamento do joelho esquerdo na vitória sobre a Aparecidense por 1 a 0, no Maracanã. Cano retornou ao grupo tricolor no Mundial de Clubes.