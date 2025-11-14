Calleri treina junto com elenco do São Paulo, mas tem contatos controlados

Calleri treina junto com elenco do São Paulo, mas tem contatos controladosAtacante segue o protocolo de recuperação após romper os ligamentos do joelho e passar por cirurgia no mês de agosto
O São Paulo voltou aos trabalhos com bola nesta quinta-feira (13), no CT da Barra Funda. O elenco do Tricolor havia dedicado os dois dias após a reapresentação para exames focados na próxima temporada. A atividade contou com uma grande novidade entre os jogadores.
O atacante Jonathan Calleri voltou a treinar junto com os seus companheiros. O argentino, que se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, vinha apenas fazendo atividades em separado. Entretanto, o jogador participou da atividade evitando contatos físicos.
No trabalho, o São Paulo teve dois desfalques. Rodriguinho e Pablo Maia foram para o gramado, mas realizaram atividades em separado, acompanhados pelo departamento de fisioterapia. Por outro lado, Enzo Díaz teve que passar por uma cirurgia e está fora do restante da temporada.
