Calleri treina junto com elenco do São Paulo, mas tem contatos controlados

Atacante segue o protocolo de recuperação após romper os ligamentos do joelho e passar por cirurgia no mês de agosto

O São Paulo voltou aos trabalhos com bola nesta quinta-feira (13), no CT da Barra Funda. O elenco do Tricolor havia dedicado os dois dias após a reapresentação para exames focados na próxima temporada. A atividade contou com uma grande novidade entre os jogadores.

O atacante Jonathan Calleri voltou a treinar junto com os seus companheiros. O argentino, que se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, vinha apenas fazendo atividades em separado. Entretanto, o jogador participou da atividade evitando contatos físicos.