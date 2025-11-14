Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Calleri treina junto com elenco do São Paulo, mas tem contatos controlados

Atacante segue o protocolo de recuperação após romper os ligamentos do joelho e passar por cirurgia no mês de agosto
O São Paulo voltou aos trabalhos com bola nesta quinta-feira (13), no CT da Barra Funda. O elenco do Tricolor havia dedicado os dois dias após a reapresentação para exames focados na próxima temporada. A atividade contou com uma grande novidade entre os jogadores.

O atacante Jonathan Calleri voltou a treinar junto com os seus companheiros. O argentino, que se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, vinha apenas fazendo atividades em separado. Entretanto, o jogador participou da atividade evitando contatos físicos.

No trabalho, o São Paulo teve dois desfalques. Rodriguinho e Pablo Maia foram para o gramado, mas realizaram atividades em separado, acompanhados pelo departamento de fisioterapia. Por outro lado, Enzo Díaz teve que passar por uma cirurgia e está fora do restante da temporada.

