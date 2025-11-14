Bruno Rodrigues vive sequência inédita no Palmeiras e é esperança alviverde para o clássico

Depois de passar o maior drama da sua carreira, o atacante Bruno Rodrigues vive o seu melhor com a camisa do Palmeiras. O jogador ficou afastado dos gramados por 598 dias e retornou em setembro, na partida contra o Internacional. Desde então, esteve entre os relacionados em todos os jogos, atuou em sete delas, sendo duas como titular.

A quantidade de jogos já é bem superior ao que o atleta teve antes da lesão. Ao chegar ao clube, em janeiro do ano passado, Bruno Rodrigues atuou em apenas duas partidas, sendo uma como titular e outra como reserva. Depois disso, passou por uma lesão no joelho e, quando estava próximo de retornar, teve uma contusão no outro joelho, precisando passar por duas cirurgias.