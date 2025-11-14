Bruno Rodrigues vive sequência inédita no Palmeiras e é esperança alviverde para o clássico

Bruno Rodrigues vive sequência inédita no Palmeiras e é esperança alviverde para o clássicoAtacante ficou afastado dos gramados por quase 600 dias e pode ter o seu terceiro jogo consecutivo dentro de campo pelo Verdão
Depois de passar o maior drama da sua carreira, o atacante Bruno Rodrigues vive o seu melhor com a camisa do Palmeiras. O jogador ficou afastado dos gramados por 598 dias e retornou em setembro, na partida contra o Internacional. Desde então, esteve entre os relacionados em todos os jogos, atuou em sete delas, sendo duas como titular.
A quantidade de jogos já é bem superior ao que o atleta teve antes da lesão. Ao chegar ao clube, em janeiro do ano passado, Bruno Rodrigues atuou em apenas duas partidas, sendo uma como titular e outra como reserva. Depois disso, passou por uma lesão no joelho e, quando estava próximo de retornar, teve uma contusão no outro joelho, precisando passar por duas cirurgias.
Desde que retornou, Bruno Rodrigues marcou dois gols, ambos contra o Juventude, nas duas partidas que começou como titular. Agora, vive a expectativa de ter uma nova chance no clássico contra o Santos, neste sábado (15), às 21h. Afinal, o Palmeiras sofre com baixas por conta da Data Fifa, tendo apenas Bruno e Luighi como opções para o ataque.
O clube trabalha para contar com Flaco López, que disputa amistoso com a seleção argentina contra a Angola, na África. Entretanto, o curto prazo para a chegada do atacante no Brasil deve fazê-lo iniciar o clássico no banco de reservas.
