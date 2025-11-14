Brasil x Senegal: onde assistir e escalações

Brasil x Senegal: onde assistir e escalaçõesSeleção se encaminha para o fim da temporada 2025; antes, porém, encara o Senegal, em amistoso em Londres, neste sábado (15/11)
Está chegando o fim da temporada 2025 para as seleções mundo afora. E, neste sábado (15/11), é a vez do penúltimo compromisso da Seleção Brasileira no ano. A partir das 13h (de Brasília), afinal, o Brasil encara Senegal, em amistoso internacional que ocorrerá no Emirates Stadium, em Londres, capital da Inglaterra. Saibamos, então, como chegam as seleções para este confronto.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV pela TV fechada e da GE TV pelo YouTube.
Como chega o Brasil
A Seleção Brasileira vem de derrota surpreendente para o Japão, em sua última Data Fifa, por 3 a 2, atuando em solo asiático. No entanto, a partida servia como teste, com o técnico Carlo Ancelotti promovendo drásticas mudanças na escalação em relação ao time que surrou a Coreia do Sul (5 a 0) no jogo anterior.
Para este jogo contra Senegal, porém, Carleto deve retomar boa parte da escalação da citada goleada. No entanto, há algumas intervenções. Começando pelo gol, com a provável titularidade de Ederson, do Fenerbahce (TUR), que atuará pela primeira vez sob o comando de Ancelotti. Ainda no setor defensivo, outras duas trocas estão previstas – ambas nas laterais. Éder Militão, que atuou como zagueiro contra a Coreia, deve ser o lateral pela direita. Do outro lado, Alex Sandro ganha chance.
Do meio para frente, a escalação deve ser a mesma, com Bruno Guimarães e Casemiro compondo o setor intermediário. No ataque, o quarteto que fez sucesso contra a Coreia, participando de todos os cinco gols: Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Após este duelo, a Seleção de Ancelotti ainda enfrenta a Tunísia, na França, na terça-feira (18/11), encerrando os trabalhos pelo ano de 2025.
Como chega Senegal
Senegal vem com bastante moral para enfrentar o Brasil. Afinal, não sabe o que é perder há dez partidas, quando foi surpreendida pela Tanzânia (2 a 1), em amistoso em julho. Neste recorte, porém, a equipe do técnico Pape Thiaw deu adeus à Copa Africana de Nações após empatar no tempo normal e cair nos pênaltis para o Marrocos, na semifinal.
No entanto, no que tange a classificação para a Copa do Mundo, Senegal deu show nas Eliminatórias, avançando sem nenhuma derrota. Foram sete vitórias e três empates nas dez rodadas, com 80% de aproveitamento e a liderança isolada do grupo B para os Leões, que alcançam sua terceira classificação à Copa consecutiva (são cinco ao todo).
Além disso, Senegal se lembra bem do último encontro com a Seleção Brasileira. Logo no começo do atual ciclo para a Copa de 2026, os Leões fizeram 4 a 2 no Brasil, aproveitando a entressafra após o fracasso verde e amarelo no Mundial do Catar, em 2022. Foi em amistoso em junho de 2023, em Portugal.
BRASIL x SENEGAL
Amistoso Internacional
Data e horário: 15/11/2025 (sábado), às 13h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.
SENEGAL: Diaw; Ba, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr; Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.
Árbitro: Não divulgado
Assistentes: Não divulgado
VAR: Não divulgado
Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV
