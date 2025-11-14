Botafogo pretende reduzir folha salarial na próxima temporada

Diferente das últimas temporadas, o Botafogo pretende reduzir o custo da folha salarial do elenco em 2026. De acordo com a informação do “ge”, a diretoria alvinegra busca enxugar em cerca de 30% os vencimentos do atual elenco. Com isso, a postura do Alvinegro no mercado também irá modificar e, assim, deve contratar reforços pontuais para 2026.

O Botafogo, portanto, deve buscar reforços à custo zero ou apostar com valores de investimento menor e já colocou exemplos em cima da mesa. A contratação de Igor Jesus foi um dos pontos abordados pela diretoria. Além disso, entende que a campanha histórica de 2024 foi por meio desse planejamento. Além disso, aposta em jogadores que retornam de lesão para auxiliar a equipe, como é o caso de Montoro.