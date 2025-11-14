Arrascaeta pode superar “hegemonia” de Gabigol e Pedro no Flamengo; entenda

Craque tem 22 gols e, assim, surge como artilheiro do Fla no ano; Pedro ostenta a marca dos últimos três anos

O craque Giorgian de Arrascaeta pode atingir um (novo) feito em sua histórica passagem pelo Flamengo. No Rubro-Negro desde 2019, Arrasca pode terminar 2025 como o artilheiro principal do Mengão na temporada. Nesse caso, ele encerraria, então, uma “hegemonia” da dupla Pedro/Gabigol.

Afinal, Gabi foi o goleador máximo do Fla em 2019, 2020 e 2021. Já Pedro ficou com o posto nos três anos seguintes. Atualmente, porém, Arrascaeta surge à frente do Artilheiro Reverência. Veja os números com o Jogada10!

O craque uruguaio possui 22 gols contra “apenas” 15 de Pedro. O camisa 9, que se recuperou de grave lesão sofrida em setembro passado, só estreou em 2025 em abril. Assim, faz seu ano com menor tempo de jogo desde que chegou ao Rubro-Negro, em 2020. São 37 jogos contra 43 de 2024, ano em que menos atuara. Não à toa, vive seu ano com menos gols desde a chegada à Gávea.

Já Arrascaeta, por outro lado, passa por situação contrária. Com seus 22 gols, vive, assim, a temporada mais artilheira da carreira. Com apenas mais nove jogos (no máximo) por vir, e com Pedro retornando de lesão, Arrasca caminha a passos largos para alcançar o feito pela primeira vez pelo Flamengo.