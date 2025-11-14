Arboleda tem lesão constatada e vira novo desfalque no São Paulo

Após exames de imagem, zagueiro descobre problema muscular e fica fora do clássico com o Corinthians, na próxima quinta (20/11) / Crédito: Jogada 10

A lista de desfalques do São Paulo para o clássico contra o Corinthians acaba de ganhar um novo integrante. Após exames de imagem nesta sexta-feira (14/11), Robert Arboleda teve constatada uma lesão muscular e, assim, está fora do duelo da próxima quinta-feira (20/11) contra o Timão. Dessa forma, segundo informações do próprio São Paulo, o jogador foi ausência das atividades desta sexta no CT da Barra Funda, iniciando o tratamento pouco após o resultado do exame. Está é, afinal, a terceira lesão de Arboleda na temporada. As outras duas foram entre abril e maio (muscular) e agosto e setembro (lesão na coxa).