Arboleda tem lesão constatada e vira novo desfalque no São Paulo

Arboleda tem lesão constatada e vira novo desfalque no São PauloApós exames de imagem, zagueiro descobre problema muscular e fica fora do clássico com o Corinthians, na próxima quinta (20/11)
A lista de desfalques do São Paulo para o clássico contra o Corinthians acaba de ganhar um novo integrante. Após exames de imagem nesta sexta-feira (14/11), Robert Arboleda teve constatada uma lesão muscular e, assim, está fora do duelo da próxima quinta-feira (20/11) contra o Timão.
Dessa forma, segundo informações do próprio São Paulo, o jogador foi ausência das atividades desta sexta no CT da Barra Funda, iniciando o tratamento pouco após o resultado do exame. Está é, afinal, a terceira lesão de Arboleda na temporada. As outras duas foram entre abril e maio (muscular) e agosto e setembro (lesão na coxa).
LEIA MAIS: Crespo vive dilema na lateral esquerda do São Paulo para reta final da temporada
Além dele, Lucas Moura também não realizou trabalho na Barra Funda. Ele, no entanto, por problemas no joelho direito. O técnico Hernán Crespo só descobrirá se contará com o jogador no clássico na próxima semana. André Silva, Ryan, Calleri, Enzo Díaz, Wendell, Dinenno, Marcos Antônio, Luan e Oscar ampliam a lista de desfalques do São Paulo para o Majestoso. Pablo Maia e Rodriguinho, porém, avançaram em suas respectivas recuperações e podem reforçar o técnico argentino.
O clássico contra o Corinthians, válido pela 34ª rodada e marcado para quinta, será na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília). Enquanto o Tricolor Paulista é o oitavo colocado, com 45 pontos, o Timão vem na 13ª colocação, com 42. Assim, o Majestoso passa a ser daqueles jogos de “seis pontos” para as pretensões das equipes no Brasileirão.