Apresentador do SBT volta ao rádio para projeto com nova identidade

Apresentador do SBT volta ao rádio para projeto com nova identidadeAcordo ampliará a participação do comunicador na imprensa esportiva nacional, com participações simultâneas também pela CNN Brasil
Benjamin Back ampliou sua presença na mídia esportiva ao firmar, nesta semana, contrato com a TMC (Transamérica Media Center) — nova identidade da tradicional Rádio Transamérica. Confirmado pela assessoria de imprensa, o acordo não interfirá em suas funções no SBT, onde conduz o ‘Arena’, tampouco na CNN Brasil, com o ‘Domingol’ nas tardes de domingo.
Com a chegada à TMC, Benja passa a integrar um programa dedicado exclusivamente à cobertura dos clubes paulistas. Ele comentará diariamente as principais notícias de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ampliando a conexão com um público que já acompanha seu trabalho em diversas plataformas.
A TMC integra o portfólio do empresário João Camargo, conhecido como ex-sócio da CNN Brasil e proprietário da empresa de eventos Esfera. O gestor ainda mantém participação em outras rádios de grande alcance: 89 FM A Rádio Rock, Alpha FM, Nativa FM — esta em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Apesar de também contar com projetos da Rádio Disney Brasil em seu portfólio, João Camargo tem suas atenções voltadas à nova fase da Transamérica. Agora voltada à consolidação na operação multiplataforma com presença nacional.
No SBT, mas com origem no rádio
Benjamin Back iniciou sua carreira no rádio, mais precisamente na Energia 97 — onde permaneceu até março de 2018. No período, tornou seu programa, o ‘Estádio 97’, em um dos mais populares do rádio esportivo.
A vivência nesse ambiente consolidou sua linguagem característica, marcada por interação direta e conteúdo voltado ao torcedor. Algo, inclusive, priorizado na escolha pelo nome para o projeto da TMC. Neste contexto, o retorno ao formato traz um componente simbólico para sua trajetória.
Eventos de lançamento do projeto
A apresentação oficial da TMC segue uma série de celebrações em diferentes capitais. Na próxima segunda-feira (17), por exemplo, a empresa realiza um novo evento na Casa Fasano, em São Paulo, para mais uma etapa do lançamento. A agenda inclui iniciativas semelhantes no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife.
A turnê promocional já passou por Brasília na última terça-feira (11), em cerimônia que reuniu autoridades e jornalistas. No dia seguinte (12), o Rio de Janeiro virou palco de divulgação da nova marca em praças estratégicas.
