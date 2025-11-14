Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apresentador do SBT volta ao rádio para projeto com nova identidade

Apresentador do SBT volta ao rádio para projeto com nova identidade

Acordo ampliará a participação do comunicador na imprensa esportiva nacional, com participações simultâneas também pela CNN Brasil
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

Benjamin Back ampliou sua presença na mídia esportiva ao firmar, nesta semana, contrato com a TMC (Transamérica Media Center) — nova identidade da tradicional Rádio Transamérica. Confirmado pela assessoria de imprensa, o acordo não interfirá em suas funções no SBT, onde conduz o ‘Arena’, tampouco na CNN Brasil, com o ‘Domingol’ nas tardes de domingo.

Com a chegada à TMC, Benja passa a integrar um programa dedicado exclusivamente à cobertura dos clubes paulistas. Ele comentará diariamente as principais notícias de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ampliando a conexão com um público que já acompanha seu trabalho em diversas plataformas. 

A TMC integra o portfólio do empresário João Camargo, conhecido como ex-sócio da CNN Brasil e proprietário da empresa de eventos Esfera. O gestor ainda mantém participação em outras rádios de grande alcance: 89 FM A Rádio Rock, Alpha FM, Nativa FM — esta em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Apesar de também contar com projetos da Rádio Disney Brasil em seu portfólio, João Camargo tem suas atenções voltadas à nova fase da Transamérica. Agora voltada à consolidação na operação multiplataforma com presença nacional. 

No SBT, mas com origem no rádio

Benjamin Back iniciou sua carreira no rádio, mais precisamente na Energia 97 — onde permaneceu até março de 2018. No período, tornou seu programa, o ‘Estádio 97’, em um dos mais populares do rádio esportivo. 

A vivência nesse ambiente consolidou sua linguagem característica, marcada por interação direta e conteúdo voltado ao torcedor. Algo, inclusive, priorizado na escolha pelo nome para o projeto da TMC. Neste contexto, o retorno ao formato traz um componente simbólico para sua trajetória.

Eventos de lançamento do projeto 

A apresentação oficial da TMC segue uma série de celebrações em diferentes capitais. Na próxima segunda-feira (17), por exemplo, a empresa realiza um novo evento na Casa Fasano, em São Paulo, para mais uma etapa do lançamento. A agenda inclui iniciativas semelhantes no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife.

A turnê promocional já passou por Brasília na última terça-feira (11), em cerimônia que reuniu autoridades e jornalistas. No dia seguinte (12), o Rio de Janeiro virou palco de divulgação da nova marca em praças estratégicas.

