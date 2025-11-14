Apresentador do SBT volta ao rádio para projeto com nova identidade

Acordo ampliará a participação do comunicador na imprensa esportiva nacional, com participações simultâneas também pela CNN Brasil

Benjamin Back ampliou sua presença na mídia esportiva ao firmar, nesta semana, contrato com a TMC (Transamérica Media Center) — nova identidade da tradicional Rádio Transamérica. Confirmado pela assessoria de imprensa, o acordo não interfirá em suas funções no SBT, onde conduz o ‘Arena’, tampouco na CNN Brasil, com o ‘Domingol’ nas tardes de domingo.

Com a chegada à TMC, Benja passa a integrar um programa dedicado exclusivamente à cobertura dos clubes paulistas. Ele comentará diariamente as principais notícias de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ampliando a conexão com um público que já acompanha seu trabalho em diversas plataformas.

A TMC integra o portfólio do empresário João Camargo, conhecido como ex-sócio da CNN Brasil e proprietário da empresa de eventos Esfera. O gestor ainda mantém participação em outras rádios de grande alcance: 89 FM A Rádio Rock, Alpha FM, Nativa FM — esta em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Apesar de também contar com projetos da Rádio Disney Brasil em seu portfólio, João Camargo tem suas atenções voltadas à nova fase da Transamérica. Agora voltada à consolidação na operação multiplataforma com presença nacional.

No SBT, mas com origem no rádio

Benjamin Back iniciou sua carreira no rádio, mais precisamente na Energia 97 — onde permaneceu até março de 2018. No período, tornou seu programa, o ‘Estádio 97’, em um dos mais populares do rádio esportivo.