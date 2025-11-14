Após expulsão, Cristiano Ronaldo corre risco de perder jogos da Copa do Mundo-2026

Atacante recebeu o vermelho em revés por 2 a 0 para a Irlanda e pode desfalcar Portugal, caso garanta a vaga no próximo Mundial

Nas Eliminatórias europeias, Portugal adiou sua vaga na próxima Copa do Mundo ao perder para a Irlanda por 2 a 0. Mais do que isso, a expulsão de Cristiano Ronaldo pode custar caro ao craque. Afinal, ele corre o risco de perder os primeiros jogos do Mundial para cumprir suspensão.

Depois da revisão do VAR, o árbitro analisou a cotovelada do craque no zagueiro Dara O’Shea e consolidou a expulsão. Como o vermelho foi por causa de uma agressão, o atacante pode ser suspenso por mais de duas partidas. Esta foi a primeira expulsão do craque pela seleção portuguesa, em que soma, no momento, 143 gols em 226 jogos.