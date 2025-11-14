Após expulsão, Cristiano Ronaldo corre risco de perder jogos da Copa do Mundo-2026

Após expulsão, Cristiano Ronaldo corre risco de perder jogos da Copa do Mundo-2026Atacante recebeu o vermelho em revés por 2 a 0 para a Irlanda e pode desfalcar Portugal, caso garanta a vaga no próximo Mundial
Nas Eliminatórias europeias, Portugal adiou sua vaga na próxima Copa do Mundo ao perder para a Irlanda por 2 a 0. Mais do que isso, a expulsão de Cristiano Ronaldo pode custar caro ao craque. Afinal, ele corre o risco de perder os primeiros jogos do Mundial para cumprir suspensão.
Depois da revisão do VAR, o árbitro analisou a cotovelada do craque no zagueiro Dara O’Shea e consolidou a expulsão. Como o vermelho foi por causa de uma agressão, o atacante pode ser suspenso por mais de duas partidas. Esta foi a primeira expulsão do craque pela seleção portuguesa, em que soma, no momento, 143 gols em 226 jogos.
Como Portugal tem apenas mais um jogo nas Eliminatórias diante da Armênia, em casa, a suspensão pode afetar os primeiros jogos do Mundial. A seleção lusitana necessita de um empate, dependendo das combinações para garantir a vaga.
De acordo com o regulamento da Fifa, qualquer atleta expulso nos últimos jogos das Eliminatórias precisa cumprir suspensão em partidas do Mundial (caso fique com a vaga). O Comitê Disciplinar da Fifa é o responsável por determinar o tamanho da punição.
“Jogadores e oficiais serão suspensos por má conduta por ao menos três jogos ou um período apropriado de tempo por agressão, incluindo cotoveladas, socos, chutes, mordidas ou cuspidas”, diz o artigo 14 do capítulo 2 do Código Disciplinar da Fifa.
