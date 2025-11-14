Ancelotti projeta amistosos da Seleção na última Data Fifa do ano: “Defender bem é fundamental”

Treinador afirma estar encantado com os jogadores e o ambiente e faz elogios ao Brasil e recepção quando assumiu o comando técnico / Crédito: Jogada 10

Próximo de completar seis meses no comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está cada vez mais adaptado e preparado para a disputa da Copa do Mundo. Assim, na visão do treinador, que conversou com a imprensa nesta sexta-feira (14), o Brasil necessita chegar forte defensivamente no Mundial (nos Estados Unidos, México e Canadá). Ele tende a colocar em campo, diante de Senegal, uma formação com Militão na lateral direita. “Militão tem um perfil diferente dos outros laterais direitos, pode ser Wesley ou Vanderson. Vou pedir algo de diferente qualidade e maneira de jogar. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, de dar mais solidez ao time atrás, mas sofremos três gols contra o Japão, avaliamos os erros e tentamos melhorar nesse aspecto para fazer um bom jogo”, explicou

Apesar das mudanças e testes contra o Japão, o desempenho da linha defensiva trouxe um sinal de alerta. O italiano, portanto, quer resgatar a força defensiva, quando sofreu apenas um gols nos cinco primeiros jogos, já que sofreu três dos japoneses. “A história da última vitória da Seleção está focada na defesa. Um time com uma individualidade fantástica, que gostava do jogo… Lembro de 94, um time com dois volantes, muito fechado atrás e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. Isso que penso para o Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença. Defender bem é fundamental”, disse. Adaptação ao trabalho e ponte aérea Esta será a quarta Data Fifa de Ancelotti no comando do Brasil. No momento, ele convive com a ponte aérea entre o Canadá, onde vive com a esposa, e o Rio de Janeiro, para as convocações e reuniões com a CBF.

“Para mim, é uma boa experiência. Quando cheguei foi para preparar os dois jogos de classificação para a Copa do Mundo e depois tive um pouco de dúvida. Não estou acostumado a trabalhar de vez em quando. Trabalhava todos os dias e agora é diferente”, salientou “É muito bom para mim, é um trabalho diferente e de observação, o que tem sido muito bom. Tenho a oportunidade de trabalhar em um ambiente muito bom, conhecer outro país, o Brasil é fantástico e a recepção foi espetacular. Estou muito contente, satisfeito e ciente de que o objetivo que trabalhamos é muito importante para nós e para todo o país. Trabalhamos com motivação grande e confiança, com a ideia de poder ganhar”, completou. “Estou encantado com os jogadores que estão aqui. Todos eles juntos fazem um bom ambiente de relação, um ambiente muito limpo para o que eles fazem. É um aspecto importante para todos os que estão aqui e é importante para a Copa do Mundo. Assim, você pode trabalhar ao máximo nível”, concluiu