Alemanha vence Luxemburgo e fica a um passo da Copa do Mundo-2026

Alemanha vence Luxemburgo e fica a um passo da Copa do Mundo-2026Depois de um 1° tempo com dificuldades, alemãs fazem 2 a 0 na etapa final, seguem na liderança e jogam pelo empate na rodada final
Favorita, a Alemanha está mais perto de conquistar a classificação para Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira (14), a Nationalelf venceu a aguerrida seleção de Luxemburgo por 2 a 0, pela quinta rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026, na Cidade de Luxemburgo. Nick Woltemade, duas vezes, marcou os gols do jogo no segundo tempo. A equipe de Julian Nagelsmann teve grande dificuldade no primeiro tempo, mas conseguiu entender o jogo a etapa final para se aproximar da Copa.
Com o resultado, a Alemanha segue na liderança, com 12 pontos, mas a Eslováquia também venceu a Irlanda do Norte e igualou em pontos. Entretanto, os alemãs têm saldo de gols maior (7-4). A última rodada, assim, torna-se decisivia. A seleção de Luxemburgo, entretanto, permanece com nenhum ponto no Grupo A e não tem mais chances de ir ao Mundial. São cinco derrotas em cinco jogos.
O JOGO
Um primeiro tempo de frustração por parte da Alemanha, que encontrou dificuldades. Contrariando as expectativas, Luxemburgo criou as melhores oportunidades. Aos 10 minutos, Sinani quase marcou em chute na pequena área. Pouco depois, Dardari fez grande jogada individual e também assustou. A seleção alemã, lenta, só respondeu com chutes de Wirtz. Nos minutos finais, o jogo ficou truncado e sem chances para os dois lados.
Diferente a segunda etapa, a Alemanha voltou melhor e abriu o placar logo aos quatro minutos. Leroy Sané caprichou no cruzamento rasteiro pela direita na segunda trave e Nick Woltemade completou de canhota. Na sequência, a partida ficou truncada, com poucas chances para os dois lados. Aos 22, os donos da casa assustaram com Olivier Thill em cobrança falta, mas Oliver Baumann afastou de soco. Pouco tempo depois, os alemãs, portanto, responderam com mais eficiência. Nick Woltemade recebeu em profundidade dentro da área e ampliou a diferença.
Depois do segundo gol, a Alemanha procurou manter a posse de bola para cansar o adversário. Entretanto, o time também construiu oportunidades. Sané, por sua vez, perdeu um gol cara a cara com o goleiro Moris. Felix Nmecha também teve grande chance, mas desperdiçou.
RODADA DECISIVA
As seleções só voltam a campo na segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), pela sexta e última rodada das Eliminatórias Europeias. A Alemanha faz confronto direto com a Eslováquia por vaga na Copa e joga pelo empate para confirmar a classificação, no Zentralstadion. Uma vitória simples garante os eslováquios na próxima Copa. Do outro lado, Luxemburgo enfrenta a Irlanda do Norte, no Windsor Park.