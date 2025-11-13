Xavi revela os motivos que o fez ser demitido do Barcelona: “Baixei meus padrões”Ex-jogador explica que não conseguiu manter os padrões na temporada seguinte, o que afetou diretamente o desempenho da equipe
Mais de um ano e meio depois de deixar o comando técnico do Barcelona, Xavi comentou sobre os motivos do desligamento. Afinal, o ídolo blaugrana afirmou que baixou sua cobrança sobre os jogadores na segunda temporada, algo que provocou um relaxamento do elenco.
“Comecei minha carreira como técnico no Barça com altas exigências para os jogadores e o clube. Meu erro foi manter os padrões altos somente durante um ano. Desde que cheguei até ganharmos La Liga, Supercopa… Tempos depois, pude ser autocrítico e me disse: “Caramba, o que aconteceu comigo?”, disse, durante uma palestra em uma universidade.
“Eu baixei meus padrões, e os jogadores já não tinham a mesma atitude, o mesmo respeito, o mesmo esforço. Os padrões foram baixando cada vez mais até o ponto em que na minha última temporada não ganhamos nada. Aprendi muito com isso”, completou.
Vale lembrar que o ex-jogador assumiu o comando do clube catalão em novembro de 2021, quando conquistou os títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha em 2022/2023. Entretanto, na temporada seguinte, a equipe caiu de rendimento e ficou na segunda colocação da La Liga.
Por fim, desde a saída do Barcelona, Xavi segue sem clube. Por outro lado, o ex-jogador garantiu que quer seguir na carreira como técnico, porém ainda não acertou seu futuro na nova profissão.