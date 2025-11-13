Xavi revela motivos de sua demissão no Barcelona: “Baixei meus padrões”

Ex-jogador explica que não conseguiu manter os padrões na temporada seguinte, o que afetou diretamente o desempenho da equipe / Crédito: Jogada 10

Mais de um ano e meio depois de deixar o comando técnico do Barcelona, Xavi comentou sobre os motivos do desligamento. Afinal, o ídolo blaugrana afirmou que baixou sua cobrança sobre os jogadores na segunda temporada, algo que provocou um relaxamento do elenco. “Comecei minha carreira como técnico no Barça com altas exigências para os jogadores e o clube. Meu erro foi manter os padrões altos somente durante um ano. Desde que cheguei até ganharmos La Liga, Supercopa… Tempos depois, pude ser autocrítico e me disse: “Caramba, o que aconteceu comigo?”, disse, durante uma palestra em uma universidade.