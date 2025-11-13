Weverton avança em recuperação e volta a treinar com bola no Palmeiras

Goleiro realiza atividades específicas na Academia de Futebol, mas ainda não tem retorno confirmado para o clássico contra o Santos / Crédito: Jogada 10

O goleiro Weverton deu mais um passo importante em sua recuperação no Palmeiras. Fora de ação há quase um mês por causa de uma fissura em um osso da mão direita, o camisa 21 voltou a usar luvas e trabalhou com bola na manhã desta quinta-feira (13/11), na Academia de Futebol. A lesão foi diagnosticada no dia 17 de outubro e, desde então, o goleiro vem sendo substituído por Carlos Miguel, que deve novamente ser o titular no clássico contra o Santos, neste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro. O duelo é válido por partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques e retornos no Palmeiras O técnico Abel Ferreira mais uma vez não contou com os jogadores que estão servindo suas seleções na Data Fifa: Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Desses, Flaco López é quem tem mais chances de voltar primeiro. O atacante disputará amistoso pela Argentina contra Angola nesta sexta-feira (14/11) e viajará em voo fretado pelo Palmeiras logo após a partida. A expectativa é que ele chegue ao Brasil no sábado, mas sua participação no clássico ainda é incerta. Outros dois desfalques confirmados são Allan e Andreas Pereira. O meia-atacante ainda cumpre suspensão imposta pelo STJD, enquanto o camisa 8 recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. A atividade desta quinta-feira foi focada em aspectos táticos e em situações específicas de ataque e defesa. Abel ainda não definiu a escalação titular, mas a tendência é que o Palmeiras entre em campo com: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Jefté; Mauricio e Bruno Rodrigues.